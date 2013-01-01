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Nicușor Dan despre Bolojan: Nu vreau să intru într-o dezbatere despre 'a fost bun, nu a fost bun'

| 11 noi, 18:12

 

Președintele Nicușor Dan spune că nu vrea să intre într-o dezbatere 'politică' dacă Ilie Bolojan a fost sau nu a fost un premier 'bun'.

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'Dumneavoastră niciodată n-ați spus pe larg ce credeți, cu bune, cu rele, despre Guvernul Bolojan. Puteți spune acum, vă rugăm, publicului ce credeți despre premierul Bolojan?' - a fost întrebarea adresată de un reporter președintelui Nicușor Dan în timpul conferinței de presă desfășurate marți seara la Palatul Cotroceni.
'A condus Guvernul României un an, a fost demis prin moțiune de cenzură, i-am mulțumit public la finalul mandatului. Nu vreau să intru într-o dezbatere politică despre: a fost bun, n-a fost bun, tocmai pentru a-mi păstra, așa cum am spus, un rol de mediator când este nevoie și, de asemenea, de facilitator când este nevoie', a răspuns Nicușor Dan.
Tot în cadrul conferinței de presă, un jurnalist l-a întrebat pe președinte cum comentează o afirmație făcută de Laura Codruța Kovesi într-un interviu, în care i-a urat 'mult somn, un somn bun'.
'O declarație neașteptată pentru o doamnă', a replicat șeful statului.

 

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