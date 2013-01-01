AUR: Nicușor Dan e mai preocupat de piețele financiare decât de explicațiile datorate românilor plătitori de taxe

'Am asistat în această seară la o conferință în care locatarul de la Cotroceni a găsit timp să explice cât de periculos ar fi AUR, dar prea puțin pentru a vorbi despre economia țării și nivelul de trai al românilor. Nicușor Dan prezintă scenarii despre o prăbușire economică dacă AUR ar fi ajuns la guvernare, în timp ce România se confruntă deja cu un deficit uriaș, criză energetică, prețuri tot mai mari și taxe care apasă asupra populației și mediului de afaceri. Cine a produs aceste dezechilibre? AUR, care nu a guvernat niciodată, sau partidele care au condus România și pe care bizarul conducător al statului eșuat continuă să le gireze?', se arată într-un comunicat al AUR, transmis AGERPRES.

Formațiunea politică i-a solicitat, în context, șefului statului să prezinte documentele care să susțină afirmațiile sale referitoare la agențiile de rating.

'Locatarul de la Cotroceni invocă agențiile de rating și pretinde că o guvernare AUR ar fi adus țara în pragul dezastrului. Îi cerem să prezinte documentele: unde au afirmat Fitch, Standard & Poor's sau Moody's că AUR este un pericol pentru finanțele publice? Care raport demonstrează că România ar fi fost retrogradată într-o săptămână? Agențiile au avertizat asupra deficitului, datoriei și instabilității politice acumulate sub guvernele pe care Nicușor Dan le consideră acceptabile și proeuropene. În această seară, am auzit mai degrabă vocea unui reprezentant al creditorilor externi decât pe cea a bizarului conducător al statului eșuat. Piețele financiare îl preocupă mai mult decât explicațiile datorate românilor care plătesc taxe, facturi și dobânzile unei datorii publice tot mai împovărătoare', precizează AUR.

În opinia AUR, președintele Nicușor Dan tratează ca pe o 'amenințare' opțiunea politică a milioane de cetățeni români.

'Nicușor Dan ne oferă și lecții despre democrație, una în care locatarul de la Cotroceni decide ce partid poate ajunge la guvernare, anticipatele devin un pericol, iar opțiunea politică a milioane de cetățeni este tratată drept o amenințare. Timp de cinci luni și jumătate, România a traversat o criză guvernamentală prelungită, iar bizarul conducător al statului eșuat a respins constant întoarcerea la vot. Astăzi încearcă să își justifice deciziile prin scenarii ipotetice, deși instabilitatea politică a fost ea însăși semnalată de agențiile de rating. Locatarul de la Cotroceni are dreptul la opinii politice, dar are obligația să respecte pluralismul și reprezentarea tuturor românilor, inclusiv a celor care nu îl susțin', afirmă reprezentanții AUR.

De asemenea, formațiunea politică își exprimă nemulțumirea față de 'ironia' la adresa lui Călin Georgescu.

'Vorbim despre un cetățean care a câștigat primul tur al prezidențialelor din 2024 și se află astăzi în arest preventiv, fără să fi fost condamnat. Bizarul conducător al statului eșuat poate să îi conteste ideile, dar cum se împacă această atitudine cu propriile declarații despre prezumția de nevinovăție? Ce respect pentru justiție demonstrează șeful statului când îl transformă într-o țintă a ironiilor pe un om aflat într-o situație judiciară atât de gravă?', se afirmă în comunicat.

Conform AUR, 'atacurile repetate' ale șefului statului 'împotriva unui partid parlamentar și disprețul față de alegătorii săi adâncesc ruptura din societate'.

'Cât despre populism, Nicușor Dan ar trebui să se uite spre partidele și candidații care au promis că nu vor crește taxele, că TVA va rămâne nemodificat și că salariile și pensiile vor crește. Tocmai cei care au făcut aceste promisiuni au majorat povara fiscală și vin acum cu alte garanții pentru 2027. Grindeanu spune că taxele nu vor crește, în timp ce Nazare și premierul Niculescu refuză să confirme. Acesta este bilanțul real al guvernărilor succesive, pe care bizarul conducător al statului eșuat îl trece sub tăcere în timp ce descrie un dezastru imaginar provocat de AUR. Unde sunt măsurile pentru această iarnă, pentru reducerea cheltuielilor statului și pentru corectarea dezechilibrelor bugetare? La aproape doi ani de la anularea alegerilor din decembrie 2024, românii încă așteaptă raportul promis de Nicușor Dan și explicațiile complete pentru o decizie care a zdruncinat încrederea în instituții. În schimb, la numai o zi după vizita Ursulei von der Leyen la București, bizarul conducător al statului eșuat a convocat o conferință în care a preferat să atace AUR și să își justifice propriile alegeri politice. Am fi vrut să vorbească despre securitatea țării, criza economică și socială, energie și viitorul românilor, nu despre cât de periculoasă ar fi opoziția', spun reprezentanții AUR.

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, în conferința de presă susținută la Palatul Cotroceni, că Alianța pentru Unirea Românilor este considerată un partid populist și izolaționist, a cărui carte de vizită este 'scandalul', iar venirea acestei formațiuni la guvernare ar fi însemnat, într-o săptămână, retrogradarea ratingului de țară.