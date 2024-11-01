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Peiu: Avem majoritate pentru alegeri anticipate; susținerea Guvernului Niculescu de către AUR - eveniment improbabil

| 06 oct, 17:22

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat, marți, că i-a transmis președintelui Nicușor Dan, la consultările de la Palatul Cotroceni, că partidul său 'are o majoritate, care poate fi probată, pentru alegeri anticipate'.


'Ne-a întrebat dacă avem o majoritate și am spus că avem o majoritate care poate fi probată și anume majoritatea pentru alegeri anticipate. Și, din ce spun partidele politice, avem o majoritate în acest sens', a afirmat Peiu, la Parlament, într-o conferință de presă.

El a adăugat că este improbabil ca AUR să susțină Guvernul Niculescu. 'Nu cred că există posibilitatea să vorbim de probabilități negative, de numere negative ale probabilității și atunci ne menținem la probabilitatea zero. Este evenimentul improbabil', a spus senatorul AUR.

Peiu a relatat cum a decurs întâlnirea de luni de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan: 'Ar fi trebuit să fie niște consultări, dar n-au avut loc pentru că i-am solicitat domnului președinte să justifice afirmațiile făcute. A însoțit linia roșie, care este oricum neconstituțională, cu două neadevăruri pe care le-a spus, în direct, la lumina zilei. Primul neadevăr ar fi că noi punem în pericol stabilitatea financiară a statului. (...) Noi nu am fost la guvernare, deci nu aveam cum să afectăm nici pozitiv, nici negativ stabilitatea financiară. Programul nostru de ieșire din criză, pe care i l-am dat domnului președinte, conține referiri foarte precise la reducerea cheltuielilor bugetare, cu un procent în fiecare an pentru următorii patru ani. Domnia sa ar fi putut să facă efortul minim să citească acest program înainte de a ne acuza'.

Potrivit lui Peiu, în toate documentele partidului, se stipulează că AUR respectă 'cu strictețe' cele trei tratate care definesc euro-atlantismul României: Tratatul NATO, Tratatul Uniunii Europene și Tratatul de funcționare a Uniunii Europene.

'Ne propunem să nu ne abatem cu nicio virgulă de la aceste trei tratate. Deci, domnia sa (președintele) a spus un neadevăr. O altă chestiune pe care i-am spus-o, foarte clar, a fost că, dacă va continua să semene vânt, va culege furtună. Și noi ne vom simți obligați să respectăm principiile și regulile democratice din această țară, în sensul în care domnia sa nu poate să fie și președinte și Parlament, nu poate să fie cel care dă mandatul unui candidat de premier și, în același timp, cel care fixează majorități. Am atras atenția că instituirea unui mandat de autoritate personală, prin desemnarea unui premier care nu izvorăște din propunerile partidelor, este o alunecare spre situația din deceniul patru al secolului trecut, adică dictatura Carol al II-lea', a susținut Peiu.

Președintele Nicușor Dan a declarat, săptămâna trecută, că o prezență a Alianței pentru Unirea Românilor la guvernare ar afecta relația cu partenerii țării, atât pe partea de securitate, cât și pe cea de Uniune Europeană.

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