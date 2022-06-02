'Acuzația ticăloasă a ANI nu a reușit să aibă o încadrare legală. (...) Dacă și-a imaginat cineva că așa mă va înmuia din fermitatea cu care am făcut curățenie în instituțiile statului, unde am ajuns să deranjez multe rețele cuplate la banii publici, se înșală. Mă determină și mai tare și în perioada următoare nu va mai exista niciun fel de milă cu privire la multele nereguli din ministerele prin care am trecut, pentru care am luat măsuri, dar nu le-am făcut neapărat publice, pentru că unele au caracter clasificat. Eram obligat de instanță să fac această expertiză, nu am încasat niciun ban și s-a ajuns în această țară la următoarea situație ridicolă: cei de la ANI m-au întrebat de ce nu am luat banii. Am ajuns să discutăm despre o situație de integritate nu pentru că furi cu portbagajele de bani, ci pentru că nu iei bani. (...) Nu voi ceda la acest șantaj, iar vânătoarea asta prin instrumente ale statului român, cum este ANI, condusă de un consilier al unui fost ministru PSD, care n-a reușit să treacă examenul pentru a mai conduce această instituție și o face interimar, este ceva împotriva căruia voi lupta cu toată forța mea', a precizat Radu Miruță la Târgu Jiu, într-o conferință de presă la sediul USR Gorj.

Miruță a explicat că a ajuns deputat în 2020 când, înainte să ocupe această funcție, ca absolvent al Facultății de Electronică și Telecomunicații din București, a lucrat pentru mai multe companii, de la care a încasat salariul printr-un PFA pe care l-a abținut în urma depunerii diplomei de absolvire și a diplomei de doctorat pentru a primi codul CAEN respectiv și anume consultanță în tehnologia informației și comunicațiilor.

El a afirmat că a mers la Registrul Comerțului după ce a fost ales deputat și a suspendat acest PFA.

'Dacă sunt oameni care au deschis astăzi șampanii prin sediul din Kiseleff sau prin anumite studiouri de televiziune, le spun să pună dopul înapoi, pentru că oricât de mult se bucură, adevărul nu poate fi susținut de o bucurie a acestor oameni care au fost deranjați de măsurile pe care eu le-am luat. (...) Am făcut o adresă la ANI, prin care am întrebat două lucruri - dacă deputat fiind ales am voie să am PFA și dacă deputat fiind ales, am voie să fac expertize. Prin adresa nr. 15.448 din 22.06.2022, ANI îmi răspunde oficial următoarele: 'Exercitarea calității de deputat și a celei de expert tehnic judiciar nu generează o situație de incompatibilitate întrucât nu se încadrează în niciuna din situațiile de incompatibilitate reglementate pentru parlamentari', a punctat politicianul.

Prim-vicepreședintele USR a precizat că, în ceea ce privește exercitarea calității de deputat și a celei de persoană fizică autorizată, aceasta poate genera o situație de incompatibilitate.

'Eu eram în situația în care pentru PFA, unde spuneau că se poate să fii incompatibil, pentru că și acolo incompatibilitatea nu e dacă ai neapărat un PFA, ci dacă ai face acte de comerț cu acel PFA, PFA-ul l-am suspendat, pentru situația cu exercitarea calității de expert tehnic, am confirmarea celor de la ANI, care citează din lege și care spun că pot să fii și deputat și expert tehnic. Am făcut o expertiză în 2023 nu ca expert parte, adică nu că cineva care m-a contractat pe mine să emit un punct de vedere, n-a fost o expertiză extrajudiciară, ci a fost expertiză judiciară. Ce înseamnă asta? Înseamnă că din tabloul experților, cel public pe site-ul Ministerului Justiției, un judecător m-a tras aleatoriu și m-a desemnat să fac o expertiză pe care, dacă nu o făceam, puteam să iau amendă, cum am și luat în alte situații în care n-am reușit să răspunde judecătorului sau să depun raportul de expertiză', a mai spus deputatul.

Radu Miruță a precizat că nu a încasat bani pentru expertiza respectivă și nu a depus la Registrul Comerțului nicio cerere pentru reactivarea PFA-ul pe care îl deținea și în consecință acesta nu a fost reactivat.

De asemenea, a adăugat că deține o adresă de la ANAF prin care PFA-ul figurează cu suspendarea activității de la începutul mandatului de deputat până la data radierii din 2024 pe întreg acest interval.

'ANI reține că expertiza pe care am făcut-o este legată de un PFA. Ei bine, aici trebuie să venim la lege - potrivit Ordonanței 2 din 2000, condițiile pentru dobândirea calității de expert tehnic judiciar nu includ înregistrarea ca PFA. Eu am devenit expert tehnic în procedura în care Ministerul Justiției, odată la o perioadă de timp, face invitație celor care au titlul științific de doctor pentru a intra în Corpul experților tehnici care nu mai dau examen tehnic, ci doar un examen pe legislație La momentul în care devii expert tehnic, nicăieri nu ți ce cere să faci dovada unei forme de organizare, unui PFA, unei întreprinderi, unei firme. (...) Expertiza pe care eu am făcut-o și am depus-o la instanță nu a fost făcută în numele unui PFA, a fost făcută în CNP-ul meu, în baza titlului de doctor și nu are absolut nicio conexiune cu vreo formă de organizare. (...) Expertiza a costat 1.000 de lei, eu nu am luat niciodată această sumă de bani', a menționat Miruță.

El a adăugat că va contesta raportul ANI.

'Raportul de expertiză pe care l-am depus a fost făcut de mine ca persoană fizică, obligat fiind de instanța care m-a desemnat să fac această expertiză. Nici antetul, nici cuprinsul, nici semnătura nu au vreo legătură sau vreo asociere cu PFA. (...) În România, nu discutăm despre portbagaje cu bani, nu verificăm mașini scumpe, nu verificăm banii de șinșile, nu verificăm palatele unora dintre angajații la stat, unde ANI vede că declară doar salariul de câteva mii de lei, ci îl acuzăm agresiv pe un om nu pentru că a luat bani, ci îl acuzăm pentru că nu a luat bani. (...) Evident că voi contesta acest raport și voi lupta cu mult curaj și nu mă voi lăsa intimidat de absolut niciunii dintre cei care nu și-au făcut școala la timp. (...) Mi s-a transmis că deranjez', a mai declarat Miruță.

Radu Miruță (USR) a fost declarat în incompatibilitate de Agenția Națională de Integritate, după ce ar fi desfășurat activități ca persoană fizică autorizată (PFA) în perioada iunie 2022 - ianuarie 2023, concomitent cu deținerea calității de deputat.

'Miruță Radu-Dinel, deputat în Parlamentul României. În perioada 02.06.2022 - 22.01.2023, a deținut calitatea de deputat în Parlamentul României și a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară. Prevederi legale încălcate: art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor', a anunțat ANI, vineri, într-un comunicat de presă.

Conform prevederilor legale, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat încălcarea obligațiilor legale privind starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective.

De asemenea, persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.

ANI precizează că utilizează cu rezultate concrete sistemul de analiză Big Data, care se caracterizează prin obiectivitate și imparțialitate deplină și aduce o valoare adăugată certă în activitatea de evaluare derulată de inspectorii de integritate.