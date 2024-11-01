Dacă Luca Niculescu nu obţine majoritatea, preşedintele ar putea să facă o nouă nominalizare, dar pentru prima dată este dispus să declanşeze şi alegerile anticipate, transmite Cotidianul, care arată că „Nicuşor Dan are pe masă toate variantele”.

Pe de altă parte, surse din rândul partidelor politice consultate de Cotidianul spun că varianta anticipatelor este „o sperietoare” menită să-l ajute pe Luca Niculescu.

Joi, premierul desemnat Luca Niculescu va depune în Parlament, programul de guvernare şi lista Cabinetului său. Acesta a avut discuţii cu partidele parlamentare, mai puţin cu AUR şi S.O.S România.

Luca Niculescu afirma, la finalul discuţiilor cu partidele parlamentare, că toate opţiunile rămân în picioare: Guvern politic, hibrid - politic şi tehnic - sau tehnocrat, el arătându-se optimist că vor ajunge la un rezultat bun.

Niculescu a mai afirmat că, pentru un guvern tehnocrat, are o listă de miniştri pe care o poate prezenta chiar mâine.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat că formaţiunea ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu.

Documentul nu va reprezenta un acord de coaliţie şi nu va presupune participarea PNL la Guvern, ci va stabili doar condiţiile transparente în care liberalii pot contribui la stabilitatea ţării în următoarele şase luni.

Bolojan afirmă că, în primele şase luni, PNL nu va iniţia şi nu va vota nicio moţiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu atât timp cât premierul respectă principiile şi obiectivele asumate prin acord.

Preşedintele Nicuşor Dan nu mai exclude alegerile anticipate, dacă guvernul Luca Niculescu pică în Parlament Preşedintele Nicuşor Dan este dispus să declanşeze alegerile anticipate, în cazul în care premierul desemnat Luca Niculescu nu va primi votul Parlamentului, au precizat pentru Cotidianul surse apropiate de şeful statului, care au precizat că Nicuşor Dan are pe masă toate variantele. Dacă Luca Niculescu nu obţine majoritatea, preşedintele ar putea să facă o nouă nominalizare, dar pentru prima dată este dispus să declanşeze şi alegerile anticipate, transmite Cotidianul, care arată că „Nicuşor Dan are pe masă toate variantele”. Pe de altă parte, surse din rândul partidelor politice consultate de Cotidianul spun că varianta anticipatelor este „o sperietoare” menită să-l ajute pe Luca Niculescu. Joi, premierul desemnat Luca Niculescu va depune în Parlament, programul de guvernare şi lista Cabinetului său. Acesta a avut discuţii cu partidele parlamentare, mai puţin cu AUR şi S.O.S România. Luca Niculescu afirma, la finalul discuţiilor cu partidele parlamentare, că toate opţiunile rămân în picioare: Guvern politic, hibrid - politic şi tehnic - sau tehnocrat, el arătându-se optimist că vor ajunge la un rezultat bun. Niculescu a mai afirmat că, pentru un guvern tehnocrat, are o listă de miniştri pe care o poate prezenta chiar mâine. Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat că formaţiunea ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu. Documentul nu va reprezenta un acord de coaliţie şi nu va presupune participarea PNL la Guvern, ci va stabili doar condiţiile transparente în care liberalii pot contribui la stabilitatea ţării în următoarele şase luni. Bolojan afirmă că, în primele şase luni, PNL nu va iniţia şi nu va vota nicio moţiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu atât timp cât premierul respectă principiile şi obiectivele asumate prin acord.

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