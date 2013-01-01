Într-un comunicat de presă, social-democrații fac o serie de precizări în legătură cu informarea Ministerului Finanțelor apărută recent în spațiul public, referitoare la implicațiile depășirii pragului de 60% din PIB în cazul datoriei publice.

PSD subliniază că acest prag nu a fost depășit recent, datoria guvernamentală ajungând la 61,1% din PIB la sfârșitul lunii august 2026, în timpul guvernării Ilie Bolojan.

'Chiar informarea Ministerului Finanțelor arată că datoria guvernamentală ajunsese la 61,1% din PIB la finalul lunii august 2026, în timpul guvernării Bolojan. Această realitate economică era cunoscută când a fost elaborat Programul de guvernare, la care a lucrat și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare', precizează PSD.

Social-democrații amintesc că Programul de guvernare a fost asumat în Parlament de premierul Luca Niculescu și a stat la baza votului de învestire, iar îndeplinirea lui este o obligație pentru toți membrii Cabinetului.

'Pragurile datoriei din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 sunt repere de prudență de care Guvernul trebuie să țină seama. În același timp, Executivul trebuie să fie conectat la realitățile sociale din România și să răspundă greutăților reale ale oamenilor, a căror voință se exprimă prin reprezentanții aleși în Parlament. Cea mai mare dintre aceste greutăți este scăderea puterii de cumpărare, pe fondul inflației provocate de creșterea taxelor pe consum și de celelalte măsuri de austeritate susținute de fostul premier Ilie Bolojan. Pensionarii, salariații cu venituri mici, familiile cu mulți copii și micii antreprenori sunt categoriile cele mai afectate. De aceea, PSD a insistat ca Programul de guvernare să includă măsuri de sprijin pentru aceste categorii, cum este și indexarea pensiilor', potrivit PSD.

Social-democrații mai afirmă că negocierile politice s-au încheiat odată cu asumarea Programului de guvernare.

'Acum, Ministerul Finanțelor are obligația să prezinte public situația financiară lăsată de fostul premier Ilie Bolojan și să pregătească actele normative pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, care sunt prioritare în elaborarea bugetului pentru anul următor. PSD răspunde în fața cetățenilor care l-au votat. De aceea a susținut politic Guvernul Niculescu într-un moment dificil pentru țară și de aceea urmărește îndeaproape îndeplinirea obiectivelor asumate în momentul învestirii', transmite PSD.