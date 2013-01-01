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Turcan, după atacurile din școli: Avem soluții, inclusiv legi care zac blocate în Parlament

| 22 oct, 18:25

Deputata PNL Raluca Turcan a cerut, joi, măsuri urgente pentru creșterea siguranței în școli, în contextul incidentelor recente în care elevi au fost răniți cu arme albe. Ea susține că există deja soluții legislative pentru prevenirea violenței, însă mai multe proiecte inițiate în acest sens sunt blocate în Parlament.

 

Turcan a atras atenția asupra cazurilor în care elevii își atacă colegii sau profesorii cu macete și cuțite, dar și asupra faptului că unele agresiuni sunt filmate și distribuite pe rețelele sociale.
'Așteptăm să vedem și în România crime în masă în școli, ca să luăm măsurile necesare pentru a ne proteja copiii? Aceasta este realitatea pe care o vedem zilnic la televizor: elevi care își atacă colegii și profesorii cu macete și cuțite, bătăi filmate și urcate pe rețele. Și nouă parcă ne este frică să ne apărăm copiii! Avem soluții, inclusiv legi pe care le-am inițiat, dar care zac blocate în Parlament: monitorizare audio-video în școli, consiliere psihologică pentru elevii cu risc, telefoane interzise pe toată durata cursurilor și depozitate în spații special amenajate', a scris Turcan pe Facebook.
Turcan a menționat și existența unor proiecte legislative care vizează protejarea minorilor de conținutul nociv de pe internet, precum materialele care promovează violența, autovătămarea, pornografia sau cruzimea. Un alt proiect prevede ca minorii cu vârsta sub 16 ani să nu își poată crea conturi pe rețelele sociale fără acordul părinților.
'Vom vedea dacă cei care țin aceste legi în sertar au curajul să le explice părinților de ce. Copiii noștri nu mai pot aștepta!', a mai transmis Turcan.
Un elev din clasa a IX-a D a pătruns în incinta Colegiul Tehnic 'Armand Călinescu' din Pitești cu o macetă și din răzbunare a rănit alți doi colegi.
Incidentul vine după ce, luni, un elev de 13 ani de la Școala gimnazială 'Ștefan cel Mare' din Bistrița a atacat cu un cuțit o profesoară și a rănit un băiat de 12 ani. Acesta a purtat pe cap, în timpul atacului, o cagulă și o cască.

 

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