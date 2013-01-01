Dan Barna a fost reales vicepreședinte al grupului parlamentar Renew Europe
Europarlamentarul Dan Barna a fost reales vicepreședinte al grupului parlamentar Renew Europe, informează Uniunea Salvați România (USR).
'La jumătatea mandatului de europarlamentar, Dan Barna s-a bucurat din nou de încrederea colegilor și va continua să coordoneze activitatea colegilor Renew din cele șase comisii cu componentă tematică de afaceri externe', menționează comunicatul de presă transmis miercuri de USR.
Grupul parlamentar Renew Europe este parte a așa-numitei Platforme proeuropene care asigură majoritatea în Legislativul comunitar, se arată în comunicat.
'Le mulțumesc colegilor din grupul Renew pentru voturile lor, reconfirmarea în funcția de vicepreședinte responsabil de afaceri externe este atât o bucurie cât și o responsabilitate de reprezentare a valorilor partidului și grupului nostru', a declarat eurodeputatul Dan Barna, citat în comunicat.
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