Niculescu: România este pregătită să își consolideze rolul de hub logistic și strategic pentru reconstrucția Ucrainei

'Reconstrucția Ucrainei este una dintre prioritățile de pe agenda Guvernului României, așa cum este menționat și în actualul program de guvernare. Din această perspectivă, reconstrucția Ucrainei trebuie să urmeze următoarea paradigmă: cooperare strânsă în plan bilateral, atât pe dimensiunea guvernamentală, între autoritățile de la București și Kiev, dar și pe celelalte planuri, cu o implicare activă a mediului de afaceri, a societății civile, a mediului academic și a comunităților noastre foarte importante, coordonare la nivel regional, inclusiv prin racordarea Republicii Moldova la proiectele care vizează consolidarea conectivității în regiune (...), cooperarea cu parteneri internaționali interesați să participe la acest proces și profilarea României ca hub regional pentru procesul de reconstrucție', se arată în mesajul citit la un eveniment dedicat reconstrucției Ucrainei.

Premierul a subliniat că de mai bine de patru ani și jumătate Ucraina luptă nu doar pentru propria sa suveranitate și integritate teritorială, dar și pentru 'valorile fundamentale care definesc lumea liberă: democrație, stat de drept, dreptul națiunilor de a-și decide propriul viitor'.

'În tot acest timp, răspunsul României a fost clar, strategic, bazat pe solidaritate neclintită și sprijin concret, atât în plan bilateral, cât și în cadrul multilateral. Din primele momente ale agresiunii ruse, România a înțeles că securitatea Ucrainei este inseparabilă de propria noastră securitate și de stabilitatea întregului flanc estic al NATO și al Uniunii Europene. România și-a deschis granițele pentru refugiații ucraineni, când rutele tradiționale prin Marea Neagră au fost blocate, România a acționat ca un colac de salvare logistic, prin modernizarea Portului Constanța - a fost menționat aici și portul Giurgiulești. Prin modernizarea porturilor de la Dunăre, am urmărit să optimizăm infrastructura portuară, dar și infrastructura rutieră, feroviară și traficul de mărfuri, inclusiv prin deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei și asigurarea unui trafic optim pe Canalul Sulina, prin dezvoltarea, împreună cu partea ucraineană, a Master Planului de Conectivitate Rutieră', susține Niculescu.

Acesta a subliniat că, prin toate aceste măsuri, România a urmărit să sprijine Ucraina și să mențină un flux comercial vital al acesteia către piețele globale.

'Și un exemplu concret al potențialului de cooperare dintre România și Ucraina îl constituie inaugurarea, pe 8 octombrie, a noului pod peste Tisa, un simbol concret al ceea ce putem să facem împreună. Evident, România a contribuit și la securitatea energetică a Ucrainei. Companiile românești s-au poziționat ca parteneri de încredere în sectoarele de construcții, agricultură, transporturi și tehnologie. Pe plan politic și diplomatic, Bucureștiul a susținut ferm și necondiționat parcursul european și euroatlantic al Ucrainei, militând activ pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană', a afirmat el.

Premierul a amintit România și Ucraina au decis în martie 2026 ridicarea relațiilor bilaterale la nivel de parteneriat strategic, ceea ce presupune o avansare a cooperării bilaterale pe toate palierele, inclusiv în 'domeniul critic, vital al reconstrucției post-conflict a Ucrainei'.

'Reconstrucția Ucrainei nu reprezintă doar un efort de a repara ceea ce a fost distrus, ci și o șansă istorică de a moderniza, de a inova și de a sprijini Ucraina să se integreze în piața unică europeană. Această ambiție nu poate fi dusă la sfârșit de un singur stat, de o singură instituție. Ea necesită o sinergie fără precedent între state, instituții financiare, bănci de dezvoltare și mai ales mediul privat. România, Guvernul României este pregătit să își consolideze rolul de hub logistic, economic și strategic pentru reconstrucția Ucrainei. Companiile românești au expertiza, determinarea și proximitatea geografică necesare pentru a fi în prima linie a acestor șantiere ale viitorului. Așa cum am spus, Guvernul României va lucra împreună cu dumneavoastră și va sprijini toate eforturile în acest proces amplu', se mai arată în mesaj.

New Strategy Center organizează joi și vineri, la Romexpo, cea de-a treia ediție a conferinței internaționale 'Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment', eveniment dedicat identificării unor proiecte strategice și oportunități concrete de investiții pentru reconstrucția Ucrainei, precum și consolidării cooperării economice dintre România și Ucraina.

Printre principalele teme abordate se numără infrastructura strategică și conectivitatea, transporturile și logistica, securitatea și apărarea, energia, agricultura și dezvoltarea durabilă, finanțarea reconstrucției, comerțul și investițiile, precum și rolul comunităților locale și regionale.