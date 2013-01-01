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Costreie: Școala trebuie să devină relevantă și să îi învețe pe copii să gândească, nu doar să acumuleze informații

| 10 noi, 17:46

 

Școala românească trebuie să devină mai relevantă pentru viața de zi cu zi, iar modelul educațional trebuie schimbat astfel încât elevii să învețe să gândească și să înțeleagă informațiile, nu doar să le acumuleze, a declarat, marți, ministrul Educației și Cercetării, Sorin Costreie, la evenimentul de lansare a cercetării ''România nevalorificată''.

 

 

''Noi avem trei mari probleme: analfabetismul funcțional, abandonul și procentul de NEETs, ca cifre care ne spun că ceva nu e în regulă în sistemul nostru. NEETs sunt acei tineri care nu sunt nici la școală, nici în câmpul muncii. În parte sunt aceste femei, tinere mame, și aici mai atingem un punct sensibil. România e campioană la numărul de mame minore din Europa, care iarăși este o cifră tragică. Gândiți-vă că aici vorbim, aș zice, nici măcar de femei. Vorbim de fetițe care s-au trezit că, în loc să aibă o păpușă, au un copil. Și situația e dramatică'', a afirmat Costreie.
În opinia sa, corectarea acestor probleme presupune schimbarea mentalităților și a modelului educațional.
''Toate astea eu cred că se pot îndrepta, corecta prin schimbarea mentalității. Schimbarea mentalității care nu se poate face decât schimbând modelul educațional. Trebuie să schimbăm, în primul rând, multe lucruri care sunt înrădăcinate în mentalul nostru colectiv. Ieri eram la o conferință la Guvern despre violența școlară și imediat o să mă duc la alta, la Parlament, tot pe violența școlară. Gândiți-vă, această violență școlară e parte a unei frustrări mai mari, care e rudă cu violența stradală, care e rudă cu violența familială, care e rudă cu violența verbală. Toate sunt acolo și toate sunt marca unei frustrări și neîmpliniri și neașezări cum trebuie'', a explicat ministrul.
Acesta a subliniat că accentul trebuie mutat de pe acumularea de informații pe dezvoltarea capacității de gândire și înțelegere.
''Și cum o putem face? Schimbând mentalitatea și schimbând modelul educațional din a turna informații în copiii noștri în a-i face să gândească și a înțelege acea informație și de a se orienta în lume. De exemplu, în mod concret, cred că aici trebuie clar să dezvoltăm partea aceasta de educație timpurie, dar și după să ne uităm cu atenție și să avem competențe din zona de educație juridică, ca să-și cunoască drepturile, de educație civică, ca să cunoască instituțiile, de educație pentru sănătate, ca să-și cunoască mai bine corpul și ce se întâmplă acolo, și multe alte lucruri'', a precizat Costreie.
El a arătat că educația trebuie să îi pregătească pe copii pentru situațiile cu care se vor confrunta în societate.
''Adică, pe scurt, școala noastră trebuie să devină relevantă. Și rolul educației este să le ofere copiilor noștri o mai bună orientare în viață, în familie, la muncă, în genere în societate, ceea ce, din păcate, nu se întâmplă acum'', a susținut ministrul.
Costreie a asociat dezvoltarea gândirii elevilor cu perspectivele de competitivitate și inovare ale României.
''Ce trebuie, cred, este să dezvoltăm zona aceasta în care noi îi facem pe copii, deopotrivă băieți și fete, să gândească. Dacă nu facem asta, nu vom avea o Românie competitivă. Nu vom avea o Românie inovativă. Nu vom avea o Românie antreprenorială. Stăm bine în cifre, dar eu nu vreau doar cifre. Vreau să avem femei antreprenori de succes'', a mai spus Sorin Costreie.

 

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