Oprea: Pentru Ministerul Apărării securitatea energetică este o componentă a securității naționale și credibilității apărării

''Vorbim despre securitatea la Marea Neagră, despre securitatea exploatărilor din Marea Neagră, și rolul Ministerului Apărării Naționale, rolul Ministerului Afacerilor Interne devine unul important, tocmai pentru a avea această securitate și această colaborare pentru exploatarea din Marea Neagră. Neptun Deep nu este singura, sunt și ceilalți operatori de gaze din Marea Neagră. Suntem împreună în acest efort de a securiza Marea Neagră, suntem un grup de lucru. Încercăm să identificăm cele mai bune oportunități, cele mai bune măsuri, astfel încât toate proiectele care sunt importante pentru România, dar și pentru Uniunea Europeană, să poată să fie realizate conform graficului anunțat, în 2027, primele molecule de gaz din Neptun Deep să fie pe piața românească. Pentru Ministerul Apărării Naționale, securitatea energetică este o componentă a securității naționale și a credibilității apărării colective'', a spus Oprea, la a VIII-a ediție a Romanian International Energy Conference (RIEC 2026), organizată de Federația Patronală a Energiei (FPE).

Ministrul a subliniat că securitatea la Marea Neagră a aprovizionării, a rutelor de transport, inclusiv a exploatării gazelor, a fost unul dintre subiectele discutate în cadrul unei trilaterale cu omologii săi din Bulgaria și Turcia, care a avut loc la Sofia.

Ștefan Oprea a vorbit și despre riscurile generate de invazia Federației Ruse asupra Ucrainei și a dat un exemplu de bună practică, respectiv MCM Black Sea (Mine Countermeasures Black Sea Task Group), cooperarea cu Bulgaria și cu Turcia referitoare la minele din Marea Neagră.

''Sistemul acesta rotațional de comandă și misiunile pe care le avem împreună au venit să genereze securitate, siguranță pentru dumneavoastră, cei care investiți în Marea Neagră, dar și pentru contractorii cu care lucrați. Și ei au nevoie de securitate. Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, celelalte instituții ale Statului român sunt prezente în exerciții la Marea Neagră, astfel încât să putem să avem siguranță pentru cei care investesc și pentru cei care lucrează astăzi în Marea Neagră'', a transmis ministrul Apărării.

Acesta a atras atenția că fără o energie care să fie suportabilă pentru industria de apărare, ca și pentru celelalte industrii, lucrurile vor fi complicate în România.

De asemenea, a adăugat Oprea, energia este și logistică, pentru că de ea depinde felul în care pot fi ținute în mișcare întotdeauna toate componentele sistemului de apărare.

''Faptul că se discută despre sistemul de conducte NATO și de dezvoltarea lor este iarăși un aspect unde, împreună cu industria, vom putea lucra. Înseamnă, dacă vreți, o piață nouă pentru domniile voastre. Noi contăm pe sprijinul pe care ni l-ați acordat întotdeauna. Reciproc, și noi suntem alături de dumneavoastră, acordând acel sprijin, astfel încât investițiile în Marea Neagră, investițiile în energia românească să poată continua'', a punctat ministerul Apărării Naționale.