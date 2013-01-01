Benea: Reforma administrativ-teritorială ar putea include comasarea unor orașe mici și reclasificarea lor în comune

Benea a explicat că peste 450 de unități administrativ-teritoriale din România au mai puțin de 1.500 de locuitori, iar alte aproximativ 1.100 au o populație de până la 3.000 de locuitori. În plus, peste 55% dintre orașe nu mai ating pragul legal de 10.000 de locuitori, deși păstrează structuri administrative specifice mediului urban, pe care europarlamentarul le-a descris drept ''bugetofage''.

''Peste 55% dintre orașe nu mai au pragul legal de 10.000 de locuitori, dar au administrație de oraș. Ele, practic, sunt comune. E posibil (să se propună comasări, n.r.). Chiar la mine în județ este orașul Slănic Moldova, care are o populație redusă, graniță cu orașul Târgu Ocna. E posibil să rezulte un oraș Târgu Ocna, la final. Ar fi și firesc. Știu bine zona'', a spus el, în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul PSD.

Documentul care va cuprinde propunerile detaliate ale grupului de lucru ar urma să fie finalizat până în luna martie. Potrivit lui Benea, analiza are în vedere populația rezidentă, pe baza datelor Institutului Național de Statistică din 2025.

''În viziunea acestui grup de lucru, primarii trebuie să își încheie acest mandat în 2028. (...) Există doi factori de presiune. Anul electoral 2028 - aceste modificări trebuie făcute cu un an înainte de data alegerilor. Și startul competiției pe fonduri europene - cadrul financiar multianual, unde UAT-urile trebuie să fie cât mai bine pregătite'', a spus el.

În ceea ce privește efectele administrative asupra cetățenilor, acesta a dat asigurări că satele nu își vor schimba denumirile, iar o eventuală schimbare a buletinelor va fi suportată financiar de către stat.

''Se ia în calcul introducerea unei perioade de tranziție în care cetățenii să își poată schimba documentele gratuit, fără cheltuieli personale. Cheltuielile să fie suportate de stat, acolo unde va fi cazul. Satul nu își va schimba denumirea, dar comuna, da'', a spus el.

Dragoș Benea a subliniat că reforma propusă de grupul de lucru al PSD va fi mai amplă decât cea implementată de Ministerul Dezvoltării. El a opinat că nu vor fi ''foarte multe'' localități care să dorească o comasare, în mod voluntar, așa cum propune Ministerul Dezvoltării.

''Eu coordonez un grup de lucru care își propune să depășească barierele a ceea ce implementează domnul Alexandru Stoica la Ministerul Dezvoltării: comasarea voluntară la localitățile de până la 1.500 de locuitori. Acest grup de lucru vrea să treacă dincolo de aceste bariere. Evident că am vorbit și de orașe care astăzi nu mai au populație de orașe. (...) Până într-un punct o să meargă în paralel ceea ce lucrăm la partid și ceea ce implementează dânsul. Este un bun filtru ceea ce se întâmplă la Ministerul Dezvoltării, pentru că vom vedea câți își doresc, cum își doresc. E un bun exercițiu'', a afirmat Benea.