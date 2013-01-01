Ministrul Mediului: S-au pierdut miliarde de euro din PNRR

Ea a arătat că circa 400 de milioane de euro au reprezentat fonduri pentru reabilitarea unor baraje construite înainte de anul 1989, exemplificând, în acest context, că repararea măștii asfaltice de la barajul Valea de Pești din Valea Jiului este estimată la circa 10,5 milioane de euro.

'Regret că s-au pierdut foarte mulți bani din PNRR. Ministerul Mediului a avut peste 3,6 miliarde de euro și au fost luați puțin peste 1,3 miliarde de euro. Foarte mulți bani s-au pierdut. Și atunci, vedeți, trebuie să venim cu soluții din bugetul de stat. Sper ca pentru următorul cadru multianual, în primul rând, Comisia Europeană să găsească pentru a treia oară înțelegere, deoarece doar masca asfaltică de la barajul Valea de Pești ajunge undeva la 10,5 milioane de euro. Și nu este singurul baraj cu probleme', a spus ministrul Mediului, Natalia Intotero.

Ministrul Mediului a vizitat, joi, Barajul Valea de Pești din orașul Uricani, unde, împreună cu prefectul județului Hunedoara, Maria Ștefănie, cu reprezentanții Sistemului Hidrotehnic Independent (SHI) și cu cei ai Administrației Naționale 'Apele Române' (ANAR), a fost analizată starea infrastructurii hidrotehnice și stadiul demersurilor pentru realizarea lucrărilor de reparații.

Proiectul privind repararea măștii asfaltice a Barajului Valea de Pești este deja aprobat prin ordin de ministru. În prezent, autorizația de construire a fost emisă de Consiliul Județean Hunedoara, iar procedura de licitație pentru desemnarea constructorului este în desfășurare.

Realizarea acestei investiții este esențială pentru asigurarea siguranței în exploatare și menținerea funcționalității barajului, obiectiv hidrotehnic de importanță pentru Valea Jiului, se arată într-un comunicat al Prefecturii Hunedoara.

Vizita ministrului Mediului a continuat, joi, vizita în municipiul Vulcan, la depozitul neconform de deșeuri, unde au fost analizate situația actuală a amplasamentului și demersurile necesare pentru închiderea și ecologizarea acestuia.

Programul primei zile a vizitei în județul Hunedoara s-a încheiat la Primăria Municipiului Petroșani, cu o întâlnire de lucru la care au participat primarii localităților din Valea Jiului, prefectul județului Hunedoara și reprezentanții instituțiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Vizita ministrului Mediului va continua vineri la Deva și în partea de nord a județului Hunedoara.