PSD: Plăți restante de 1,4 miliarde lei, achitate de Ministerul Dezvoltării pentru firmele românești
Peste 1,4 miliarde de lei au fost plătiți de Ministerul Dezvoltării către beneficiarii proiectelor și firmele românești care au executat lucrări pentru comunitățile locale, investiții finanțate prin PNRR și Programul Național de Investiții 'Anghel Saligny'.
''De la preluarea mandatului de ministru al Dezvoltării, Alexandru Stoica a accelerat plata facturilor restante pentru proiectele de investiții finanțate prin PNRR și Programul Național de Investiții 'Anghel Saligny'. 916 milioane de lei pentru achitarea facturilor restante aferente Programului 'Anghel Saligny'; 500 de milioane de lei pentru plăți aferente proiectelor finanțate prin PNRR. Total: peste 1,4 miliarde de lei care merg către beneficiarii proiectelor și firmele românești care au executat lucrări pentru comunitățile locale'', se arată într-o postare pe pagina de Facebook a PSD.
Potrivit sursei citate, plata facturilor pentru lucrări deja realizate înseamnă sprijin pentru constructorii români, continuitatea investițiilor și proiecte duse mai aproape de finalizare.
Tag-uri:
loading...
Ştirile orei
Niculescu: România are capital pentru investiții, dar este nevoie de reconstruirea capitalului de încredere
06 noi, 17:54
Nicușor Dan, după întâlnirea cu Svetlana Tihanovskaia: Rezistența poporului belarus merită respectul și sprijinul nostru
05 noi, 18:33
„O încălcare flagrantă a legii”: Vladimir Putin critică ţările care se opun revenirii Rusiei în sportul mondial
05 noi, 18:41
ECONOMICA.NET
DAILYBUSINESS.RO
STIRIDESPORT.RO
ROMANIATV.NET
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57