PSD: Plăți restante de 1,4 miliarde lei, achitate de Ministerul Dezvoltării pentru firmele românești

''De la preluarea mandatului de ministru al Dezvoltării, Alexandru Stoica a accelerat plata facturilor restante pentru proiectele de investiții finanțate prin PNRR și Programul Național de Investiții 'Anghel Saligny'. 916 milioane de lei pentru achitarea facturilor restante aferente Programului 'Anghel Saligny'; 500 de milioane de lei pentru plăți aferente proiectelor finanțate prin PNRR. Total: peste 1,4 miliarde de lei care merg către beneficiarii proiectelor și firmele românești care au executat lucrări pentru comunitățile locale'', se arată într-o postare pe pagina de Facebook a PSD.

Potrivit sursei citate, plata facturilor pentru lucrări deja realizate înseamnă sprijin pentru constructorii români, continuitatea investițiilor și proiecte duse mai aproape de finalizare.