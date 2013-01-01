Homepage » Actual

PSD: Plăți restante de 1,4 miliarde lei, achitate de Ministerul Dezvoltării pentru firmele românești

| 06 noi, 17:50

Peste 1,4 miliarde de lei au fost plătiți de Ministerul Dezvoltării către beneficiarii proiectelor și firmele românești care au executat lucrări pentru comunitățile locale, investiții finanțate prin PNRR și Programul Național de Investiții 'Anghel Saligny'.

 

''De la preluarea mandatului de ministru al Dezvoltării, Alexandru Stoica a accelerat plata facturilor restante pentru proiectele de investiții finanțate prin PNRR și Programul Național de Investiții 'Anghel Saligny'. 916 milioane de lei pentru achitarea facturilor restante aferente Programului 'Anghel Saligny'; 500 de milioane de lei pentru plăți aferente proiectelor finanțate prin PNRR. Total: peste 1,4 miliarde de lei care merg către beneficiarii proiectelor și firmele românești care au executat lucrări pentru comunitățile locale'', se arată într-o postare pe pagina de Facebook a PSD.
Potrivit sursei citate, plata facturilor pentru lucrări deja realizate înseamnă sprijin pentru constructorii români, continuitatea investițiilor și proiecte duse mai aproape de finalizare.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

LUC

Niculescu: România are capital pentru investiții, dar este nevoie de reconstruirea capitalului de încredere

06 noi, 17:54
Citeşte mai departe
Nicusor Dan

Nicușor Dan, după întâlnirea cu Svetlana Tihanovskaia: Rezistența poporului belarus merită respectul și sprijinul nostru

05 noi, 18:33
Citeşte mai departe
putin

„O încălcare flagrantă a legii”: Vladimir Putin critică ţările care se opun revenirii Rusiei în sportul mondial

05 noi, 18:41
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Charles Leclerc a devenit tată înaintea Sao Paulo Grand Prix

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
toi
Oana Țoiu: Holocaustul nu trebuie să rămână un simplu subiect de cercetare academică; este o lecție vie
grind
Sorin Grindeanu: PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR
nazare
Alexandru Nazare: Am mare încredere, au fost discuţii intensive cu Standard & Poor's
tarz
Claudiu Târziu: Este nevoie de o revoluție conservatoare, de o refondare a statului român
grin
Grindeanu: PSD a solicitat președintelui mandatul de prim-ministru; PSD își dorește să fie parte a soluției
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
VIDEO Poliția Capitalei a descins în piața unui fost deputat. Controale la "sânge" alături de DSVSA și ISU
h
Se conturează un nou Guvern în Israel: ce sugerază ultimele calcule
h
Izbucnirea PNL: Programul SAFE trebuie protejat! Propaganda mincinoasă a PSD afectează siguranța națională
economica.net
feminis.ro
h
Charles Leclerc a devenit tată înaintea Sao Paulo Grand Prix
h
Un bucătar italian a fost concediat după ce a refuzat să pună ananas pe pizza
h
Creatorul lui Chucky o critică pe Nicki Minaj, care a transformat păpuşa într-un alegător republican
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ