Grindeanu: PSD a solicitat președintelui mandatul de prim-ministru; PSD își dorește să fie parte a soluției

'PSD, ca principalul partid din Parlamentul României, a solicitat președintelui mandatul de prim-ministru. Nominalizarea sunt eu, iar această nominalizare a fost făcută în urmă cu câteva săptămâni. Totodată, am transmis că PSD își dorește să fie parte a soluției. PSD își dorește să avem rapid un guvern, un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul anul acesta, astfel încât să intrăm în 2027 cu un buget nou', a spus Grindeanu în urma discuțiilor de la Palatul Cotroceni.

El a adăugat că PSD dorește 'schimbarea direcției' de administrare a țării.

'Austeritatea pe care a impus-o' premierul Ilie Bolojan nu reprezintă o soluție, a afirmat Sorin Grindeanu. 'Această austeritate a dus la scădere economică, la cea mai mare inflație din Europa, la scăderea consumului 12 luni consecutiv, la 70.000 de șomeri în plus, la scăderea investițiilor directe în România. Ceea ce am spus noi în primăvară, din păcate, a fost corect. Și anume că modul de a administra țara e unul greșit și trebuie să schimbăm această direcție. Asta am transmis președintelui', a precizat liderul PSD.

Potrivit acestuia, PSD nu are 'linii roșii', dar susține soluții din care social-democrații fac parte.

'Nu am făcut congrese prin care să îi eliminăm pe ceilalți, să spunem că nu vom mai face niciodată majorități. Nu am trasat lucrurile în acest mod. Ne dorim rapid să avem această soluție, o soluție care să ne scoată din acest blocaj politic și să schimbe direcția țării', a afirmat Grindeanu.

Noile consultări au loc în contextul în care săptămâna trecută liberalul Siegfried Mureșan, al treilea premier desemnat în ultimele cinci luni, nu a trecut de votul de învestitură al Parlamentului.