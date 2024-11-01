Homepage » Actual

Niculescu: Aș prefera un guvern politic; discuțiile sunt deschise și nu vreau să-mi închid nicio poartă de dialog

| 12 oct, 19:46

 

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a declarat luni, după întâlnirea cu liderii USR, că ar prefera un guvern politic, dar că discuțiile sunt 'deschise', deoarece nu vrea să închidă 'nicio poartă de dialog'.

 

 

 

'Aș prefera un guvern care să fie politic sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că, sincer, cred că are mai multă putere de a face lucruri pentru România. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune', a transmis el în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul Uniunii Salvați România.
Luca Niculescu le-a mulțumit reprezentanților USR pentru discuția 'foarte bună' și 'de substanță', dar și pentru sprijinul pe care partidul l-a acordat în demersurile pentru aderarea României la OCDE.
'Am vorbit despre urgențele de care România și românii au nevoie, de instalarea rapidă a unui guvern, pentru că avem nevoie de o rectificare bugetară foarte urgent, avem nevoie de un buget pentru anul viitor, până la finalul anului, pentru că urmează vizita agențiilor de rating. Am vorbit mai ales despre ce au nevoie oamenii din această țară: de predictibilitate, de transparență, de încredere. A fost o discuție de substanță și vom mai continua să dialogăm și în zilele următoare', a spus el.
Premierul desemnat a opinat că există 'progrese' față de săptămâna de trecută, având în vedere că există partide care și-au anunțat susținerea față de un viitor guvern.
'Încă sunt diferite opțiuni pe masă, după cum știți. (...) În funcție de cum va arăta viitorul guvern, viitoarea listă de miniștri... Îi interesează programul de guvernare, lista de miniștri', a afirmat Niculescu, referindu-se la discuțiile cu USR.
El a reiterat că și-ar dori să existe pentru o perioadă de cel puțin șase luni un acord în vederea soluționării unor aspecte urgente pentru România.
'Eu pregătesc acest guvern pentru următorii doi ani. Dar măcar pentru șase luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care românii au nevoie. (...) Ați ascultat declarațiile domnului Bolojan. O să vedem acum cum vor mai evolua discuțiile, și în funcție de propunerea pe care am făcut-o în această dimineață pe acest acord la care mă gândesc. Discuțiile sunt deschise și nu vreau să-mi închid nicio poartă de dialog', a adăugat premierul desemnat.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

luca

Niculescu: Aș prefera un guvern politic; discuțiile sunt deschise și nu vreau să-mi închid nicio poartă de dialog

12 oct, 19:46
Citeşte mai departe
Victor Negrescu

Victor Negrescu: România riscă să primească mai puțini bani europeni în următorii șapte ani

12 oct, 19:50
Citeşte mai departe
ciolacu

Marcel Ciolacu: Eu cred că trebuie să avem guvern; Luca Niculescu are capacitatea de a coagula o majoritate

12 oct, 19:47
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Bill Gates, avertisment legat de AI: „Vom avea multe surprize neplăcute”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
darau
Darău: Fără miniștrii USR s-ar fi ratat aproape toate obiectivele PNRR ce țin de Ministerul Economiei
AUR
AUR își completează proiectul legislativ de limitare a mandatelor șefilor unor instituții cu ASF, ANR, ANCOM
Mircea Abrudean
Abrudean: Siegfried Mureșan și-a demonstrat eficiența la Bruxelles; acum, experiența sa trebuie pusă în slujba României
vestea
Adrian Veștea: Consider că parlamentarii PNL au responsabilitatea de a vota Guvernul prezentat de premierul desemnat
grind
Grindeanu: Energia și prețul acesteia trebuie să fie prioritatea numărul unu a viitorului Guvern
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
VIDEO Șobolani filmați pe un trotuar din centrul Bucureștiului, imaginile au devenit virale. Explicațiile PMB pentru care rozătoarele nu dispar, în ciuda deratizării
h
Trump, reacție după controversatul acord cu Putin: "Am făcut alegerea corectă pentru poporul american. America pe primul loc, întotdeauna"
h
UPR, gata să susțină Guvernul Niculescu. Victor Ponta ar putea fi pe lista miniștrilor: „Suntem în ceasul al 13-lea”
economica.net
feminis.ro
h
Bill Gates, avertisment legat de AI: „Vom avea multe surprize neplăcute”
h
Harry și Meghan vor participa la primul lor angajament public comun de la revenirea în Regatul Unit
h
Procesul actorului Russell Brand, acuzat de viol și agresiune sexuală, a început luni la Londra
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ