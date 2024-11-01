Niculescu: Aș prefera un guvern politic; discuțiile sunt deschise și nu vreau să-mi închid nicio poartă de dialog

'Aș prefera un guvern care să fie politic sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că, sincer, cred că are mai multă putere de a face lucruri pentru România. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune', a transmis el în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul Uniunii Salvați România.

Luca Niculescu le-a mulțumit reprezentanților USR pentru discuția 'foarte bună' și 'de substanță', dar și pentru sprijinul pe care partidul l-a acordat în demersurile pentru aderarea României la OCDE.

'Am vorbit despre urgențele de care România și românii au nevoie, de instalarea rapidă a unui guvern, pentru că avem nevoie de o rectificare bugetară foarte urgent, avem nevoie de un buget pentru anul viitor, până la finalul anului, pentru că urmează vizita agențiilor de rating. Am vorbit mai ales despre ce au nevoie oamenii din această țară: de predictibilitate, de transparență, de încredere. A fost o discuție de substanță și vom mai continua să dialogăm și în zilele următoare', a spus el.

Premierul desemnat a opinat că există 'progrese' față de săptămâna de trecută, având în vedere că există partide care și-au anunțat susținerea față de un viitor guvern.

'Încă sunt diferite opțiuni pe masă, după cum știți. (...) În funcție de cum va arăta viitorul guvern, viitoarea listă de miniștri... Îi interesează programul de guvernare, lista de miniștri', a afirmat Niculescu, referindu-se la discuțiile cu USR.

El a reiterat că și-ar dori să existe pentru o perioadă de cel puțin șase luni un acord în vederea soluționării unor aspecte urgente pentru România.

'Eu pregătesc acest guvern pentru următorii doi ani. Dar măcar pentru șase luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care românii au nevoie. (...) Ați ascultat declarațiile domnului Bolojan. O să vedem acum cum vor mai evolua discuțiile, și în funcție de propunerea pe care am făcut-o în această dimineață pe acest acord la care mă gândesc. Discuțiile sunt deschise și nu vreau să-mi închid nicio poartă de dialog', a adăugat premierul desemnat.