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Marcel Ciolacu: Eu cred că trebuie să avem guvern; Luca Niculescu are capacitatea de a coagula o majoritate

| 12 oct, 19:47

Președintele Consiliului Județean (CJ) Buzău, Marcel Ciolacu, a precizat că este nevoie cât mai curând de un guvern cu puteri depline, iar premierul desemnat Luca Niculescu are capacitatea de a strânge voturile necesare în Parlament.

 

Marcel Ciolacu a explicat luni că, deși partidele nu se înțeleg pe deplin, există posibilitatea formării unui guvern de tehnocrați sau a unei coaliții de guvernare.
'Eu cred că trebuie să avem guvern cât mai curând. Domnul Luca Niculescu este un premier desemnat, un om cât se poate de rezonabil, un om aplicat, un diplomat și are capacitatea de a coagula o majoritate. (...) Poate vom avea un guvern de tehnocrați sau o parte a coaliției, vom vedea zilele acestea', a declarat Ciolacu.
El a subliniat că lipsa unui guvern a dus în ultima perioadă la imposibilitatea desfășurării unor proiecte.
'Noi am avut grijă să avem bani la instituțiile subordonate, la CJ pentru salarii și pentru funcționare. Parcă am anticipat acest lucru. Suntem afectați pentru că, de exemplu, nu putem prelua Vulcanii Noroioși, nu putem prelua taberele, fiindcă sunt HG-uri ce conțin componente de patrimoniu. M-am îngrijorat totuși că n-am apucat să semnăm contractul cu Ministerul Dezvoltării cu reabilitarea spitalului. Așteptăm să primească creditele angajament, astfel încât să semneze și să începem și noi de mersul de licitație', a mai precizat președintele CJ Buzău.
Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat că intenționează să depună joi la Parlament programul de guvernare și lista cu cabinetul de miniștri.

 

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