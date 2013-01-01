'Vreau ca acesta să fie un indicator de rezultat', a subliniat Marian Neacșu, referindu-se la creșterea încrederii și a percepției pozitive a publicului față de instituție, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) remis, joi, AGERPRES.

La Direcția Generală Anticorupție, ministrul a evidențiat responsabilitatea instituției în protejarea integrității personalului MAI și a insistat asupra importanței prevenirii și identificării timpurii a comportamentelor care contravin normelor profesionale.

'Abaterile trebuie prevenite, identificate și corectate înainte ca acestea să afecteze încrederea publică', a evidențiat Neacșu, în mesajul transmis reprezentanților instituției.

La Poliția Orașului Popești-Leordeni, vizita a adus în atenție una dintre cele mai importante componente ale activității ministerului - relația directă dintre polițist și cetățean.

La Centrul de Monitorizare Automată a Traficului Rutier, vizita a evidențiat importanța utilizării tehnologiei pentru creșterea siguranței pe drumurile publice. Digitalizarea și automatizarea activităților de monitorizare oferă Poliției Române instrumente suplimentare pentru identificarea comportamentelor periculoase și prevenirea accidentelor rutiere, se explică în comunicat.

'Ca să fim credibili în acest demers, trebuie ca noi înșine, tot aparatul nostru și toți cei 156.000 de lucrători, să fim embleme de bună practică și de bună purtare. Pentru că puterea exemplului este cea mai importantă', a transmis Marian Neacșu.

Ministrul a reafirmat importanța responsabilității individuale a fiecărui angajat, dar și a sprijinului pe care conducerea ministerului trebuie să îl asigure structurilor pentru îndeplinirea misiunilor în condiții de profesionalism și eficiență.

Conform MAI, vizitele fac parte dintr-un demers mai amplu de evaluare directă a activității structurilor MAI, prin dialog cu personalul și identificarea nevoilor operaționale, astfel încât deciziile administrative să fie fundamentate pe realitățile din teren.