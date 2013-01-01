Șeful statului a fost întâmpinat la sosire de gazda principală a evenimentului, cancelarul german Friedrich Merz, care a organizat reuniunea alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul britanic Andy Burnham.

Înainte de intrarea la reuniunea plenară, Nicușor Dan a declarat că România va transmite un mesaj de solidaritate în continuare cu Ucraina.

'În continuare solidaritate cu Ucraina sau, dacă vreți, două bucăți, una pe situația curentă și solidaritate cu Ucraina și, apoi, negocierile de pace. Și aici este foarte important ca în cadrul acestor negocieri de pace să nu cedăm pe situația de securitate europeană, adică să păstrăm o Europă puternică din punct de vedere defensiv și, pe de altă parte, să nu afectăm relația transatlantică între Europa și Statele Unite', a afirmat el.

Întrebat cât de aproape este pacea, raportat la conflictul dintre Ucraina și Rusia, președintele a răspuns: 'Pentru pace, trebuie să existe cele două părți care să și-o dorească și, în momentul acesta, eu nu văd Rusia să și-o dorească, dar, evident că este importantă presiunea pe sancțiunile economice pe Rusia ca să ne apropiem de această pace pe care ne-o dorim cu toții'.

Nicușor Dan a fost întrebat și dacă este de părere că se va ajunge la o soluție de pace în 2027.

'Nu vreau să fac pronosticuri, dar, în orice caz, în acest moment, pacea nu pare aproape', a apreciat el.

La Coaliția de Voință de la Berlin participă peste 20 de șefi de stat și guvern, între aceștia fiind președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, iar din partea organizațiilor internaționale, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, António Costa, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Din partea Statelor Unite ale Americii sunt prezenți la reuniune emisarii președintelui american Donald Trump pentru soluționarea negociată a războiului din Ucraina, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Inițiativa Coaliției de Voință (Coalition of the Willing) este un format al statelor care s-au angajat să ofere un sprijin consolidat Ucrainei și să contribuie la negocierile de pace. Acest sprijin se referă inclusiv la oferirea unor garanții de securitate suficient de solide pentru Ucraina, astfel încât să se asigure caracterul durabil al unui acord de pace și să se împiedice o nouă agresiune.

Inițiativa este condusă de Regatul Unit și Franța și a fost lansată în martie 2025.