Niculescu: România are capital pentru investiții, dar este nevoie de reconstruirea capitalului de încredere

Șeful Executivului a participat la Summitul CONCORDIA 2026, cu tema 'Cum activăm capitalul României', organizat de Confederația Patronală Concordia.

'România are capital, are economii care pot fi mobilizate pentru investiții, avem acces la fonduri europene, avem resurse, avem oameni pregătiți, avem companii care concurează cu succes pe piețele internaționale, dar este nevoie să reconstruim acest capital fără de care toate celelalte sunt mult mai greu de pus în mișcare, și anume capitalul de încredere: încrederea între stat și mediul de afaceri, între instituții și cetățeni, între cei care iau decizii sau care luăm decizii și cei care trăiesc cu efectele lor și între noi, între noi, românii. Și este o încredere care nu se tipărește, care nu se dă printr-o ordonanță de urgență, printr-o Hotărâre de guvern, se câștigă greu, se câștigă într-un mod complicat, dar se poate pierde foarte rapid, se poate pierde într-o singură noapte, uneori chiar într-o zi în care apare o ordonanță sau o Hotărâre de guvern în Monitorul Oficial', a declarat Luca Niculescu.

Premierul a evidențiat faptul că, în ultimii 20 de ani, mediul privat este cel care a dus o mare parte din greul dezvoltării economice a României.

'Ați traversat crize politice, financiare, pandemie, șocuri energetice și inflație. Ați suportat destule schimbări și reguli sau schimbări de reguli mai curând, venite de la noi, de la stat. Este un lucru pe care trebuie să-l recunoaștem, onest. Și cu toate acestea ați continuat să investiți, să angajați, să construiți și da, România de astăzi este profund diferită față de cea de acum două decenii, chiar dacă, în pofida acestei dezvoltări extraordinare pe care a cunoscut-o România, există încă multe decalaje la care trebuie să lucrăm pentru a le diminua. Dar transformarea despre care vorbeam nu este meritul unui singur guvern, nu este meritul unei singure instituții, nu este nici măcar meritul unei singure generații, pentru că în 20 de ani generațiile încep să se schimbe. Este rezultatul unui efort colectiv', a declarat Niculescu.

Premierul a susținut că rolul statului este să creeze condițiile necesare dezvoltării economice și să nu pună piedici inițiativei private, subliniind că și acesta este unul dintre obiectivele fundamentale ale guvernului pe care îl conduce. Niculescu a prezentat trei direcții prin care Guvernul își propune să contribuie la îmbunătățirea relației cu mediul de afaceri.

'În primul rând, predictibilitate. Investițiile au nevoie de reguli clare și de un orizont de timp în care companiile să-și poată planifica activitatea. În al doilea rând, un stat care ține pasul cu economia, digitalizarea, simplificarea procedurilor, eficiența administrației nu pot fi obiective despre care doar vorbim și apoi le amânăm, sunt condiții ale competitivității economice. În al treilea rând, poate disciplină la noi acasă, pentru că nu putem solicita responsabilitate și eficiență mediului privat fără să le aplicăm în gestionarea banilor publici și în funcționarea instituțiilor. Deci acestea sunt responsabilitățile noastre, ale statului, nu ale dumneavoastră, ale antreprenorilor', a explicat Niculescu.

Pe de altă parte, șeful Guvernului a precizat și care sunt așteptările statului din partea mediului de afaceri.

'Așteptăm să continuați investițiile în România, să aveți ambiție, să aveți viziune pe termen lung, așteptăm să inovați, să creșteți productivitatea, să construiți companii capabile să facă față competiției globale; așteptăm să investiți în oameni, în educație, în calificare, în locuri de muncă stabile și bine plătite, așteptăm competiție loială, integritate, responsabilitate față de comunitățile în care vă desfășurați activitatea', a transmis Niculescu.

În final, Luca Niculescu a afirmat că România trebuie să treacă la un nou nivel de dezvoltare economică, într-un context internațional marcat de o concurență tot mai puternică și de provocări complexe.

'Vreau să închei cu un singur cuvânt, un cuvânt pe care îl folosim atât de des încât uneori pare banalizat și uităm câtă forță are, cât de important este: Acest cuvânt este împreună, împreună pentru că suntem pe aceeași corabie, avem, sigur, responsabilități diferite, dar trebuie să avem o direcție comună, și România nu se construiește împotriva cuiva, nici de unii împotriva altora sau de unii în locul altora. România se construiește împreună și acesta este parteneriatul pe care vreau să vi-l propun', a declarat Niculescu.