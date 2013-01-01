Abrudean: Polul Modernizării nu e un proiect exclusivist al PNL; sunt discutate orice tipuri de alianțe cu partidele de centr

''Cred că România are nevoie de o opțiune de centru - dreapta care să fie alternativă la actuala guvernare sau la posibile alte alianțe pe partea cealaltă, o alternativă care să aibă în centru reforma statului, cheltuirea banului public eficient și toate celelalte principii pe care noi le-am promovat în ultima vreme și care nu și-au găsit întotdeauna răspunsul în decizii'', a afirmat Abrudean, întrebat despre Polul Modernizării.

Întrebat ce alte formațiuni politice ar putea face parte din acest proiect, Abrudean a spus că este vorba despre ''toate formațiunile de pe centru-dreapta''.

''Noi am mai discutat că nu este un proiect exclusivist al PNL și doar absorbția cu Forța Dreptei este avută în vedere, sunt discutate orice alte tipuri de alianțe care pot duce la consolidarea acestui pol pentru alegerile din 2028'', a adăugat Abrudean.

Abrudean a exclus însă existența unor discuții privind fuziunea PNL cu USR.

''N-am discutat despre o fuziune cu USR, nu s-a discutat despre acest lucru, s-a discutat deocamdată, așa cum am mai spus, despre o alianță parlamentară, despre o colaborare în Parlament. Aici suntem în acest moment. Mai e mult până departe, așa cum am mai spus. Deci, nu discutăm în momentul ăsta de fuziune decât cu Forța Dreptei, cu care s-au început demersurile'', a afirmat președintele Senatului.

Abrudean a mai spus că PNL trebuie să poarte discuții cu organizațiile din teritoriu, în contextul în care partidul se află, după șapte ani, în opoziție. El a menționat că dialogul cu filialele este esențial, iar președintele PNL, Ilie Bolojan, a început deja un turneu în teritoriu.

Referitor la alianțele pe care PNL le are la nivel județean și local cu PSD sau AUR, Abrudean a precizat că situațiile vor fi analizate punctual pentru că depind de la caz la caz.

''Nu putem veni în acest moment să ștergem cu buretele tot ceea ce s-a construit, s-a făcut la nivel local, la nivel județean pentru că au fost chestiuni punctuale depind de la un caz la altul. Nu s-a luat o decizie aici.(...) Noi abia am început un proces de formare a unui pol de dreapta care presupune niște pași. Inclusiv analiza punctuală de la caz la caz a acestor alianțe conjuncturale locale face parte din acest proces, urmează și niște decizii. (...) Asta este situația de la care plecăm astăzi, ce decidem în continuare, vom vedea, că nu decid eu, dar orice poate fi luat în calcul, repet depinde de deciziile care se vor lua, depinde de discuțiile cu filiale respective, de cazurile respective'', a mai explicat președintele Senatului.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat că, în ceea ce privește Forța Dreptei, mulți dintre membrii formațiunii provin din PNL și și-ar dori să revină în partid.

''Probabil că există și un anumit tip de sentimentalism față de oameni care au fost cu noi ani de zile. Deci, cred că Forța Dreptei este singura care, în momentul de față, este pe un drum consolidat. Și, separat, se va discuta despre întărirea colaborării cu USR, din perspectiva legilor din 2028'', a adăugat Fenechiu.

Biroul Politic Național al PNL a aprobat, duminică, în unanimitate, deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forța Dreptei și constituirea unor comisii de specialitate care să elaboreze propuneri liberale în domenii strategice.

''Din comisii vor face parte membri ai PNL, dar și specialiști din afara partidelor politice pe care îi invităm să își aducă expertiza în vederea creării politicilor publice din România'', a anunțat PNL într-un comunicat transmis AGERPRES.

Negocierile cu Forța Dreptei reprezintă prima etapă în constituirea Polului Modernizării, transmit liberalii. Este direcția stabilită inclusiv la Congresul PNL din iunie 2026 și susținută de majoritatea membrilor PNL, a menționat sursa citată.