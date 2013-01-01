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Turcan: Solicit PSD și AUR să prezinte protocolul secret de colaborare parlamentară; votul în Parlament confirmă alianța

| 10 noi, 17:44

Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat, marți, că votul din Parlament privind conducerile TVR și Radio România confirmă alianța PSD cu AUR, pe care social-democrații o 'neagă public cu tot mai puțină convingere', menționând că le solicită celor două partide să prezinte protocolul secret de colaborare parlamentară semnat la începutul sesiunii.

 

'Solicit PSD și AUR să prezinte protocolul secret de colaborare parlamentară semnat la începutul sesiunii parlamentare. Nici măcar nu au negat existența lui. Până să-l facă public, îi vedem rezultatele: PSD și AUR și-au împărțit oficial TVR și Radio România. Aranjamentul provizoriu din septembrie a devenit azi definitiv, cu mandate pline. Așa că îi întreb pe cei de la PSD: ce v-ați mai împărțit cu AUR? Votul de azi confirmă alianța pe care PSD o neagă public cu tot mai puțină convingere. Liderul senatorilor AUR a spus-o fără nicio jenă: numirile de la TVR și Radio sunt rezultatul unei înțelegeri între cele două partide', a scris Turcan pe Facebook.
Ea a menționat că TVR și Radio România sunt plătite din banii românilor și reprezintă, pentru milioane de oameni, mai ales din sate și orașe mici, principala sursă de informații despre ce se întâmplă în țară, iar 'rolul lor este să informeze corect, nu să servească o majoritate parlamentară'.
'Când România are războiul la graniță și a văzut deja, în contextul alegerilor anulate, cât de vulnerabil este spațiul public la ingerințe externe, subordonarea politică a acestor instituții este un act iresponsabil, cu implicații pentru siguranța țării. Dacă se va scrie vreodată integral povestea propagandei rusești în România, sunt convinsă că alegerea AUR pentru șefia TVR își va avea locul în ea. Votată de PSD cu două mâini. Îmi pare rău pentru profesioniștii din TVR și Radio România, care au construit ani la rând credibilitatea acestor instituții și care astăzi au asistat la împărțirea lor ca la piață. În rest, rămâne cum am stabilit: PSD e tot un fel de AUR, numai că pe roșu', a mai scris Raluca Turcan.
Plenul Camerei Deputaților și Senatului a desemnat, marți, noi membri în Consiliile de Administrație ale Societății Române de Televiziune și Societății Române de Radiodifuziune.

 

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