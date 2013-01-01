Homepage » Actual

Buzoianu: Doamna Mateescu are o platformă și din partea Ministerului Mediului să acopere sutienele de lux cumpărate

| 03 noi, 19:27

Deputata USR Diana Buzoianu a declarat marți că se bucură pentru Elena Mateescu, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, 'că are o platformă' și din partea Ministerului Mediului 'să acopere sutienele de lux cumpărate' și achizițiile directe 'date cu dedicație la două firme care aveau cu totul alt obiect de activitate'.

 

'Am urmărit declarațiile de la Ministerul Mediului și pot să zic că este, practic, un simbol a ceea ce înseamnă PSD la guvernare. Directori care își falsifică concedii medicale timp de luni de zile ca să nu meargă la muncă, care se întorc miraculos înapoi în momentul în care ajunge PSD la guvernare și care printre primele decizii pe care le iau este să pună consilieri județeni PSD direct directori în subordonatele din cadrul Apelor Române. Asta, de exemplu, este ceea ce se întâmplă în momentul de față. (...) Aici este povestea clasică. Este cumva înduioșător cum s-au întors și sunt mult mai fericiți și mult mai relaxați mulți dintre conducătorii din subordonatele Ministerului Mediului, apropiați de PSD. Mă bucur pentru doamna Mateescu că are o platformă și din partea Ministerului Mediului să acopere sutienele de lux cumpărate și achizițiile directe date cu dedicație la două firme care aveau cu totul și cu totul alt alt obiect de activitate', a spus Diana Buzoianu la Palatul Parlamentului.
Ea a adăugat că directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, 'în mod vădit a folosit sau a lăsat să fie folosite fondurile instituției incorect' și că este o decizie a Ministerului Mediului dacă va continua sau nu cu aceasta la conducere.
În ce privește avionul de 4 milioane de euro care ar fi urmat să fie achiziționat de Ministerul Mediului, Diana Buzoianu a menționat că licitația publică pentru acesta a fost lansată cu câteva luni înainte ca ea să devină ministru, adică în aprilie 2025.
'La această licitație s-a înscris o singură firmă. Deci nu au fost extraordinar de multe firme care au o competiție între ele, iar această licitație poate să se întâmple, poate să nu se întâmple. Realitatea este că avem astăzi niște senzori care pot ajuta să fie scanate toate pădurile din România să oprim mafia lemnului, să vedem exact acolo unde au avut loc tăierile ilegale. Dacă nu vom avea un echipament pe care să fie puși acești senzori, nu vom putea să finalizăm această funcțiune de bază a senzorilor respectivi, nu vom putea să avem păduri scanate. Și întrebarea mea este: cine credeți că este astăzi bucuros că acești senzori, momentan, nu vor putea să fie folosiți nicăieri? Eu cred că singurii care se bucură foarte, foarte mult sunt cei care tăiau ilegal pădurile', a afirmat aceasta.
Buzoianu a precizat că banii cu care urma să fie achitat respectivul avion nu erau din bugetul de stat, ci 'dintr-un fond gestionat de Romsilva, în care se adunau banii de ani de zile, pentru că ei nu foloseau banii respectivi'. A

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

dom

Fritz îi cere liderului AfD să își ceară scuze pentru declarațiile despre românii din Germania

03 noi, 19:35
Citeşte mai departe
mos

Moșteanu: Deficitul bugetar a scăzut și investițiile au crescut față de 2025; PSD și AUR au inventat cifre

03 noi, 19:24
Citeşte mai departe
rogo

Rogobete: Criza financiară din sistemul de sănătate s-a diminuat semnificativ

03 noi, 19:37
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

''Unde e umbrela?'' - Regele Charles al III-lea, surprins de o ploaie torențială în timpul vizitei în Antigua și Barbuda

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
toi
Oana Țoiu: Holocaustul nu trebuie să rămână un simplu subiect de cercetare academică; este o lecție vie
nazare
Alexandru Nazare: Am mare încredere, au fost discuţii intensive cu Standard & Poor's
grind
Sorin Grindeanu: PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR
tarz
Claudiu Târziu: Este nevoie de o revoluție conservatoare, de o refondare a statului român
grin
Grindeanu: PSD a solicitat președintelui mandatul de prim-ministru; PSD își dorește să fie parte a soluției
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Consilier județean AUR, săltat de poliție: E suspect că face parte dintr-o rețea care a dat țepe de trei milioane de euro
h
Dominic Fritz o taxează pe lidera AfD după atacul la adresa românilor care muncesc în Germania: Cine pe cine exploatează?
h
Viktor Orban dezvăluie, cu documente, cum a încercat Securitatea să-l recruteze / Ungaria va dezvălui numele a peste 50.000 de agenţi, colaboratori şi informatori ai poliţiei politice comuniste
economica.net
feminis.ro
h
''Unde e umbrela?'' - Regele Charles al III-lea, surprins de o ploaie torențială în timpul vizitei în Antigua și Barbuda
h
Selma Blair, reacție după incidentul de la aeroportul Kennedy din New York: „Nu am avut intenția să rănesc!”
h
Regizorul american Michael Mann, internat după ce s-a împuşcat accidental în picior
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ