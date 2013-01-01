Homepage » Actual

Moșteanu: Deficitul bugetar a scăzut și investițiile au crescut față de 2025; PSD și AUR au inventat cifre

| 03 noi, 19:24

 

Deputatul USR Ionuț Moșteanu le reproșează reprezentanților PSD și AUR că 'au inventat cifre' despre economia țării.

 

 

 

Declarația lui Moșteanu vine după ce Ministerul Finanțelor a publicat marți Raportul privind execuția bugetară pe trimestrul III.
'După primele nouă luni: deficitul a scăzut de la 5,31% la 3,81% din PIB față de aceeași perioadă a anului trecut. Înseamnă un deficit cu 24,17 miliarde de lei mai mic. În timp ce investițiile au ajuns la 107,77 miliarde de lei, cu 25,15 miliarde mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. În trimestrul trei, investițiile publice au crescut cu 48,6% mai mult! Asta după luni întregi în care PSD și AUR ne explicau dezastrul guvernării interimare. Au inventat cifre pe la televiziunile de casă. Ba că e o gaură de 30 de miliarde, ba de 60, ba de 80. O manipulare mizerabilă', a scris deputatul pe pagina sa de Facebook.
El susține că în ultimele luni economia s-a consolidat prin investiții și 'chibzuință', nu prin 'risipa pesedistă'.
Moșteanu îi cere președintelui PSD, Sorin Grindeanu, să le ceară scuze românilor pentru faptul că 'a răspândit panică nejustificată și informații false' despre economia țării.
'Trebuie să își ceară scuze antreprenorilor, dar și agențiilor de rating, care continuă să ne monitorizeze. Prin declarațiile lui, Sorin Grindeanu nu a făcut altceva decât să încerce destabilizarea piețelor financiare', a adăugat deputatul USR.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

dom

Fritz îi cere liderului AfD să își ceară scuze pentru declarațiile despre românii din Germania

03 noi, 19:35
Citeşte mai departe
mos

Moșteanu: Deficitul bugetar a scăzut și investițiile au crescut față de 2025; PSD și AUR au inventat cifre

03 noi, 19:24
Citeşte mai departe
rogo

Rogobete: Criza financiară din sistemul de sănătate s-a diminuat semnificativ

03 noi, 19:37
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

''Unde e umbrela?'' - Regele Charles al III-lea, surprins de o ploaie torențială în timpul vizitei în Antigua și Barbuda

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
toi
Oana Țoiu: Holocaustul nu trebuie să rămână un simplu subiect de cercetare academică; este o lecție vie
nazare
Alexandru Nazare: Am mare încredere, au fost discuţii intensive cu Standard & Poor's
grind
Sorin Grindeanu: PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR
tarz
Claudiu Târziu: Este nevoie de o revoluție conservatoare, de o refondare a statului român
grin
Grindeanu: PSD a solicitat președintelui mandatul de prim-ministru; PSD își dorește să fie parte a soluției
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Consilier județean AUR, săltat de poliție: E suspect că face parte dintr-o rețea care a dat țepe de trei milioane de euro
h
Dominic Fritz o taxează pe lidera AfD după atacul la adresa românilor care muncesc în Germania: Cine pe cine exploatează?
h
Viktor Orban dezvăluie, cu documente, cum a încercat Securitatea să-l recruteze / Ungaria va dezvălui numele a peste 50.000 de agenţi, colaboratori şi informatori ai poliţiei politice comuniste
economica.net
feminis.ro
h
''Unde e umbrela?'' - Regele Charles al III-lea, surprins de o ploaie torențială în timpul vizitei în Antigua și Barbuda
h
Selma Blair, reacție după incidentul de la aeroportul Kennedy din New York: „Nu am avut intenția să rănesc!”
h
Regizorul american Michael Mann, internat după ce s-a împuşcat accidental în picior
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ