Fritz îi cere liderului AfD să își ceară scuze pentru declarațiile despre românii din Germania

Liderul USR i-a transmis un mesaj în limba germană, publicat pe Instagram, în care a criticat declarațiile lui Weidel și a spus că jignește 'fără nicio jenă' al șaselea cel mai mare popor din UE.

'Dragă Alice Weidel, ați scris săptămâna trecută că migranții din România jefuiesc sistemul social german. Și promiteți, cu AfD, o schimbare radicală în politica de migrație. Bănuiesc că asta înseamnă că vreți să-i trimiteți pe români acasă. Eu sunt german, am emigrat în România acum 7 ani, deci sunt, ca să zic așa, un român cu background de migrant, iar oamenii din Timișoara m-au ales de două ori primarul lor. Acum sunt, la fel ca dumneavoastră, președintele unui mare partid de opoziție, deci știu câte ceva despre Germania, despre România și despre cum se face politică ca lumea', a declarat Dominic Fritz, conform unui comunicat USR.

El a subliniat că sute de mii de români muncesc 'absolut normal' în Germania și contribuie la sistemul de asigurări sociale prin plata taxelor și a contribuțiilor.

'Mii de medici români trag din greu în clinicile germane, și cine credeți că le-a plătit pregătirea? Exact, contribuabilul român. Iar când alegătorii dumneavoastră, doamnă Weidel, vor avea nevoie de îngrijire, șansele sunt destul de mari ca de ei să aibă grijă o femeie din România. Iar copiii acestei femei rămân de cele mai multe ori în România, la bunici, care fac muncă de îngrijire neplătită, pentru ca îngrijitoarea părinților dumneavoastră să fie disponibilă 24 de ore din 24. Cine pe cine exploatează aici, dragă doamnă Weidel?', a adăugat liderul USR.

Referindu-se la afirmația lui Alice Weidel privind creșterea de 20 de ori a cheltuielilor sociale în orașul Magdeburg, până la trei milioane de euro anual, Dominic Fritz a susținut că majorarea trebuie pusă în legătură cu faptul că numărul românilor a crescut de asemenea de 20 de ori în ultimii zece ani în acest oraș, iar marea majoritate dintre ei muncesc.

'Există abuzuri? Bineînțeles, așa cum există abuzuri în toate sistemele sociale, și putem discuta oricând despre portițele din lege care trebuie închise. Dar ce vreți dumneavoastră, dragă doamnă Weidel de la AfD, este să profitați de avantajele pe care libera circulație din UE le aduce Germaniei, fără să plătiți un preț de solidaritate pentru asta. Și asta, dragă doamnă Weidel, e definiția parazitismului', adaugă el.

Dominic Fritz i-a reproșat liderului AfD că îi jignește pe români și că recurge la un discurs menit să stârnească ostilitate față de migranți, solicitându-i să își prezinte scuze.

'Orice român care trage ture de 10 ore într-un abator german, ca dumneavoastră să puteți mânca duminica un șnițel ieftin, are mai multă decență decât dumneavoastră. Și dacă tot am ajuns aici: acum două săptămâni ați repetat narativul fals al lui Putin, că în România ar exista rachete cu capacitate nucleară la graniță, îndreptate spre Rusia. Adevărul e că aici se află un scut defensiv, cu care România apără flancul estic al NATO. Și astfel noi, pe care ne acuzați de jaf, vă apărăm aici și fundul. Cu plăcere! Azi e o zi bună să vă cereți scuze, doamnă Weidel', a spus Dominic Fritz.

Totodată, Fritz a adresat critici și partidului AUR, reproșându-i că nu a reacționat la declarațiile liderului AfD.

'Ãștia sunt prietenii voștri patrioți din Germania, pe care îi admirați și pupați în fund. Ei jignesc românii din diaspora, voi tăceți din gură. Eu nu voi tăcea, pentru că iubirea mea pentru România și Europa e pe bune', mai spune Dominic Fritz.