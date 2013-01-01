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Rogobete: Criza financiară din sistemul de sănătate s-a diminuat semnificativ

| 03 noi, 19:37

 

Criza financiară din sistemul de sănătate s-a diminuat semnificativ odată cu rectificarea bugetară, a susținut, marți, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

 

 

 

Ministrul a efectuat o vizită de lucru la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 'Grigore Alexandrescu', pentru evaluarea stadiului lucrărilor de construcție a noului Centru de Mari Arși pentru Copii, precum și a investițiilor destinate dezvoltării infrastructurii medicale pediatrice.
'Acum, la rectificarea bugetară, suplimentez zona de urgență exact cu 200 de milioane. Le pot da asigurări pacienților că criza financiară din sistemul de sănătate s-a diminuat semnificativ, că odată cu rectificarea bugetară sumele necesare pentru programele naționale, dar și pentru zonele critice din spitale vor fi alocate începând din această săptămână și automat această presiune și această tensiune o să dispară', a spus ministrul.
Vineri, după ședința de Guvern în care a avut loc prima rectificare bugetară, ministrul Alexandru Rogobete anunța că bugetul Sănătății a fost suplimentat cu 8,3 miliarde de lei, din care 1,2 miliarde de lei revin Ministerului Sănătății, iar 7,1 miliarde de lei Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
El spunea că fondurile suplimentare vor fi folosite pentru finanțarea serviciilor medicale, a programelor naționale de sănătate, plata datoriilor către spitale și farmacii, precum și pentru susținerea serviciilor de urgență.

 

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