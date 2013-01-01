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Alin Tișe: Îmi asum candidatura la funcția de președinte al PNL, la viitorul Congres

| 04 noi, 18:33

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a anunțat, miercuri, că își asumă candidatura la funcția de președinte al Partidului Național Liberal, la viitorul Congres al formațiunii, susținând că partidul se îndreaptă într-o direcție greșită.

 

'Asumarea candidaturii la președinția PNL. PNL se îndreaptă într-o direcție greșită. Și este momentul să oprim acest lucru. PNL nu este proprietatea nimănui. Este partidul sutelor de mii de suflete care l-au construit, al primarilor care au câștigat alegeri, al președinților de consilii județene, al parlamentarilor și al organizațiilor care țin partidul în viață', a scris Tișe pe Facebook.
El a afirmat că 'PNL trebuie să redevină un partid în care membrii săi contează, în care cei care câștigă alegeri au un cuvânt greu de spus și în care deciziile se iau împreună'.
'Sunt de 25 de ani în Partidul Național Liberal. Cu susținerea colegilor din organizația PNL Cluj și prin vot direct, am câștigat cinci competiții electorale: patru mandate de președinte al Consiliului Județean Cluj și un mandat de senator. Sunt un politician asumat, cu bune și cu rele, care a preferat întotdeauna să lase faptele să vorbească. Iar rezultatele se văd', a mai menționat Alin Tișe.
El a subliniat că nu a candidat niciodată cu susținerea PSD și nici în alianță cu PSD sau cu un alt partid politic.
'Sunt avocat de profesie, cu studii temeinice, absolvite la timpul potrivit, dar și antreprenor și asociat în mediul privat. Cunosc atât responsabilitatea administrării publice, cât și realitățile mediului privat. Sunt unul dintre cei care muncesc, investesc, plătesc salarii, taxe și impozite, achită lunar rate bancare și creează locuri de muncă. Un mediu de afaceri prosper înseamnă o țară prosperă. O țară în care salariile și pensiile românilor reprezintă drepturi de care nimeni nu trebuie să se atingă', a mai scris Alin Tișe.
În ceea ce privește direcția politică a partidului, Tișe susține că 'PNL trebuie să-și recapete identitatea, electoratul și forța de a reprezenta dreapta românească, să țină cu națiunea, cu țara și cu românii'.
'PNL, prin noi înșine! Fără dependență de USR, PSD sau de orice alt partid. În urma susținerii colegilor liberali, îmi asum candidatura la funcția de președinte al Partidului Național Liberal, la viitorul Congres', a transmis liberalul.
Alin Tișe a mai spus că își dorește un 'partid autentic și puternic, care nu își negociază principiile și care îi reprezintă cu adevărat pe antreprenori, mediul de afaceri și pe toți cei care cred în aceste valori'.
'Îmi doresc o politică a iubirii, nu a dezbinării, în care toți liberalii să își găsească locul, chiar dacă nu sunt de acord cu mine! Îmi doresc ca partidul să înceapă alegerile de la bază spre vârf, pentru ca fiecare să știe că opțiunea lui contează! Îmi doresc un partid care să susțină continuitatea proiectelor primarilor, președinților de Consilii Județene, administrațiilor publice locale', a adăugat Alin Tișe.
El a susținut că nu candidează pentru o funcție, ci pentru a reda PNL forța de a decide.
'PNL Național Liberal Conservator. Pentru calea dreaptă. Pentru o direcție corectă. Pentru un PNL național, unit, puternic, credibil și cu frică de Dumnezeu! Nu candidez pentru o funcție. Candidez pentru a reda PNL forța de a decide, de a construi și de a guverna. Împreună vom câștiga, dragi liberali! Vă aștept alături de mine. Împreună putem reda Partidului Național Liberal viitorul pe care îl merită!', a mai scris Tișe.

 

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Alin Tișe: Îmi asum candidatura la funcția de președinte al PNL, la viitorul Congres

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