Premierul Niculescu spune că are ”o relaţie de încredere, de respect reciproc” cu şeful statului
Premierul Luca Niculescu afirmă că are ”o relaţie de încredere, de respect reciproc” cu preşedintele Nicuşor Dan. Şeful Guvernului menţionează că discută frecvent cu acesta, mai ales pe domenii în care şi şeful statului are atribuţii.
Premierul Luca Niculescu a susţinut că are ”un dialog constant cu domnul preşedinte” Nicuşor Dan.
”Aş spune că este o relaţie de încredere, de respect reciproc. Fiecare are coordonatele funcţiei sale bine înscrise în Constituţie. Sunt domenii, cum ar fi politica externă, securitatea, unde preşedintele României are un rol extrem de important şi acolo discutăm frecvent”, a afirmat Niculescu, marţi seară, la TVR.
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