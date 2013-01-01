Traian Băsescu, despre alegerile din SUA: Trump va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de “raţă şchioapă”

"MAGA respinsă de americani! Mişcarea MAGA s-a prăbuşit la ea acasă. Americanii nu au putut fi păcăliţi", a scris Traian Băsescu pe Facebook.

Fostul preşedinte al României arată că "Trump va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de "raţă şchioapă!".

Băsescu aminteşte că pe 13 aprilie posta cu titlul "Trump va pleca, America rămâne!" şi adaugă: "Aşa va fi!"

Democraţii au preluat controlul asupra ambelor camere ale Congresului, potrivit proiecţiilor mass-media americane, provocând o înfrângere zdrobitoare republicanilor preşedintelui Donald Trump în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului prezidenţial.