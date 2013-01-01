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Peiu (AUR) spune că Alice Weidel, lidera AfD, atacă nedrept o întreagă comunitate de români

| 05 noi, 18:30

Senatorul AUR Petrișor Peiu condamnă 'ferm' declarațiile liderei partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, la adresa românilor din Germania, pe care le consideră 'false, nedrepte, ridicole' și respinge stigmatizarea unei întregi comunități.

 

Potrivit unui comunicat al AUR transmis, joi, AGERPRES, Peiu susține că 'naționalismul nu poate fi folosit pentru a justifica ura și acuzațiile colective.
'Pozițiile dificile, dar importante, trebuie afirmate cu claritate și fără umbre. Ceea ce a spus Alice Weidel despre români este un neadevăr, o nedreptate, dar și o formă rară de ridicol politic. Este un neadevăr pentru că românii din Germania nu 'jefuiesc' pe nimeni și cu atât mai puțin statul german. Ei muncesc cinstit și în domenii cât se poate de variate ale economiei germane. Este o nedreptate pentru că este atacată o întreagă comunitate, lăsând impresia că singura și marea problemă a finanțelor publice de acolo o reprezintă ajutoarele sociale pe care le încasează părinții copiilor români, cu o pondere de sub o milionime din cheltuielile publice. Este o formă rară de ridicol politic, pentru că doamna Weidel trăiește alături de o parteneră de origine sri-lankeză, în vreme ce condamnă 'jaful comis de români'', a afirmat Peiu, citat în comunicat.
El consideră că 'a declara război unei naționalități este o formă gravă de negare a fundamentelor lumii contemporane'.
'Pentru un politician care își afirmă atașamentul pentru drepturile și libertățile fundamentale, este inadmisibil să vorbească despre vinovății colective. Un jaf poate fi comis de Ionescu și de Popescu, dar nu de o întreagă comunitate. De asemenea, a declara război unei naționalități este o formă gravă de negare a fundamentelor lumii contemporane: românii sunt la fel de buni sau de răi precum germanii, chinezii sau sri-lankezii. Guvernele pot fi considerate bune sau rele, dar nu națiunile sau naționalitățile. În fine, reduta naționalismului poate fi apărată în măsura în care este însoțită de echilibru și înțelepciune, nu de ură și superficialitate. Închei cu speranța că nu este niciodată prea târziu pentru o minte disciplinată, precum a doamnei Weidel, să recunoască greșeala și nedreptatea și să le repare', a transmis Petrișor Peiu.
Lidera partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, a declarat că ''imigranții din România jefuiesc'' sistemul social al țării sale. A

 

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