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Niculescu: Majoritatea românilor consideră instalarea Guvernului un pas bun; încrederea nu e un cec în alb

| 05 noi, 18:32

 

Premierul Luca Niculescu a comentat, joi, rezultatele unui sondaj conform căruia instalarea noului Guvern reprezintă un pas bun, pentru că pune capăt perioadei de criză.

 

 

 

Premierul a subliniat, în debutul ședinței de Guvern, că rezultatele sondajului nu reprezintă un 'cec în alb', ci un motiv de responsabilitate suplimentară.
'Aș vrea să semnalez un sondaj INSCOP, pe care l-am citit în urmă cu câteva minute. A apărut azi dimineață. Arată că o majoritate a românilor consideră instalarea acestui Guvern drept un pas bun pentru ieșirea din criza politică, dar arată în același timp și că există neîncredere în stabilitatea pe termen lung. Pentru noi, aceste cifre nu trebuie să fie un motiv de satisfacție, ci un motiv de responsabilitate suplimentară, pentru că oamenii așteaptă rezultate, seriozitate, stabilitate. Deci trebuie să fim foarte atenți la modul în care lucrăm, la deciziile pe care le luăm și la modul în care le explicăm, pentru că încrederea nu este un cec în alb, este ceva care se câștigă în fiecare zi', a declarat Niculescu.

 

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