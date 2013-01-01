Nicușor Dan, după întâlnirea cu Svetlana Tihanovskaia: Rezistența poporului belarus merită respectul și sprijinul nostru
Rezistența poporului belarus merită respectul și sprijinul României și al aliaților, a transmis, joi, președintele Nicușor Dan, după ce s-a întâlnit, cu o zi înainte, cu Svetlana Tihanovskaia, lidera opoziției democratice din Belarus.
'Ieri am primit-o la Palatul Cotroceni pe lidera opoziției democratice din Belarus, Svetlana Tihanovskaia. Am avut o discuție foarte bună și am reafirmat solidaritatea României cu poporul din Belarus, în fața opresiunii. Știm din propria experiență dureroasă a trecutului recent ce înseamnă să îți fie negată libertatea și de cât curaj este nevoie pentru a o apăra. Rezistența poporului belarus merită respectul și sprijinul nostru', a scris Nicușor Dan pe platforma X.
El a reiterat susținerea acordată de țara noastră.
'Alături de partenerii noștri europeni și transatlantici vom continua să fim alături de cei care susțin un stat Belarus democrat, unde oamenii își pot decide liber propriul viitor', a adăugat șeful statului.
Tag-uri:
loading...
Ştirile orei
Nicușor Dan, după întâlnirea cu Svetlana Tihanovskaia: Rezistența poporului belarus merită respectul și sprijinul nostru
05 noi, 18:33
„O încălcare flagrantă a legii”: Vladimir Putin critică ţările care se opun revenirii Rusiei în sportul mondial
05 noi, 18:41
Niculescu: Majoritatea românilor consideră instalarea Guvernului un pas bun; încrederea nu e un cec în alb
05 noi, 18:32
ECONOMICA.NET
DAILYBUSINESS.RO
STIRIDESPORT.RO
ROMANIATV.NET
FEMINIS.RO
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57