Nicușor Dan, după întâlnirea cu Svetlana Tihanovskaia: Rezistența poporului belarus merită respectul și sprijinul nostru

'Ieri am primit-o la Palatul Cotroceni pe lidera opoziției democratice din Belarus, Svetlana Tihanovskaia. Am avut o discuție foarte bună și am reafirmat solidaritatea României cu poporul din Belarus, în fața opresiunii. Știm din propria experiență dureroasă a trecutului recent ce înseamnă să îți fie negată libertatea și de cât curaj este nevoie pentru a o apăra. Rezistența poporului belarus merită respectul și sprijinul nostru', a scris Nicușor Dan pe platforma X.

El a reiterat susținerea acordată de țara noastră.

'Alături de partenerii noștri europeni și transatlantici vom continua să fim alături de cei care susțin un stat Belarus democrat, unde oamenii își pot decide liber propriul viitor', a adăugat șeful statului.