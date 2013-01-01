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„O încălcare flagrantă a legii”: Vladimir Putin critică ţările care se opun revenirii Rusiei în sportul mondial

| 05 noi, 18:41

Vladimir Putin a criticat, joi, ţările care se opun revenirii ruşilor în sportul internaţional, după ce echipele europene au anunţat că vor refuza să înfrunte Rusia la Campionatele Mondiale de hochei pe gheaţă din cauza războiului din Ucraina, informează AFP.

 

Vladimir Putin a subliniat că Comitetul Internaţional Olimpic (CIO), federaţiile sportive şi Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) au decis în favoarea reintegrării sportivilor ruşi, dar că „unele ţări continuă să aplice restricţii care sunt mai degrabă politice decât juridice”.
„Aceasta este o încălcare flagrantă a legii şi a deciziilor instanţelor şi, prin urmare, a instituţiilor democratice în sine”, a declarat el, fără a numi în mod direct ţările în cauză.
La 30 octombrie, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a dispus reintegrarea Rusiei la Campionatele Mondiale de Hochei pe Gheaţă din acest sezon, o decizie regretată de Federaţia Internaţională de Hochei pe Gheaţă (IIHF), care interzisese sportivilor ruşi participarea la competiţiile sale de la începutul ofensivei Rusiei împotriva Ucrainei în 2022.
De la decizia TAS, Finlanda, Norvegia, Suedia, Danemarca şi Republica Cehă au declarat că vor refuza să joace împotriva Rusiei la următoarele Campionate Mondiale, care vor avea loc în Germania în luna mai. Prim-ministrul canadian Mark Carney, la rândul său, a afirmat marţi că nu va permite Rusiei şi Belarusului să participe la Campionatul Mondial de Hochei pe Gheaţă pentru Juniori, care va avea loc în Canada peste câteva săptămâni.
În urma ridicării în iulie a suspendării Comitetului Olimpic Rus (ROC) de către Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) şi a deciziilor favorabile din partea mai multor federaţii internaţionale, 13 sportivi ruşi participă la Jocurile Olimpice de Tineret din 2026 din Senegal, care se desfăşoară până pe 13 noiembrie.
Aceasta este prima competiţie olimpică în care pot concura purtând culorile, steagul şi imnul rusesc (în caz de victorie), din 2022 încoace.

 

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