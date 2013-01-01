Cioloș a susținut o declarație la sediul Ministerului Afacerilor Externe și a explicat de ce la reuniunea la nivel înalt a fost luată decizia de amânare cu un an a alegerii unui nou secretar general.

''S-a insistat mult pe consens, pentru că toți secretarii generali ai Francofoniei de până acum au fost aleși prin consens, și nu prin vot. Noi eram pregătiți și pentru un vot și aveam optimismul clar, cu cifre că am putea câștiga și prin vot, însă decizia politică a liderilor francofoni a fost să evite votul, pentru a nu compromite legitimitatea viitorului secretar general, care ar fi putut fi ales cu 16, 17, 18, 20 de voturi din 53 de state cu drept de vot într-o organizație cu 90 de membri'', a detaliat Cioloș.

Potrivit acestuia, unul din motivele pentru care un consens n-a putut să fie construit a fost că ''unul dintre statele cu candidați nu a vrut sub nicio formă să retragă candidatura''.

Astfel, Sommet-ul din Cambodgia s-a încheiat fără luarea unei decizii privind alegerea viitorului secretar general.

''În condițiile astea, evident că nu putem să spunem că România sau un alt candidat a pierdut sau a câștigat, pentru că decizia a fost de amânare a alegerii secretarului general pentru anul viitor. În aceste condiții s-a prelungit mandatul secretarei generale actuale cu un an, urmând ca anul viitor, în toamnă, să se organizeze un Sommet extraordinar al francofoniei cu un singur punct pe ordinea de zi, alegerea viitorului secretar general. În schimb, s-a mai obținut o decizie, și anume aceea de a modifica regulamentul intern al francofoniei cu câteva elemente care ar putea să ajute la alegerea viitorului secretar general prin consens, așa cum s-a încercat și nu s-a reușit de data aceasta la Phnom Penh'', a menționat Cioloș.

Două elemente care ar urma să fie introduse în regulamentul OIF sunt rotația geografică a provenienței secretarilor generali și limitarea numărului de mandate ale acestora la două mandate.

''Asta ne avantajează cumva, pentru că după două mandate din partea Africii acum ar veni rândul unui alt continent'', a apreciat Dacian Cioloș.

În context, el a amintit angajamentul din partea Rwandei, care deja este la al doilea mandat în fruntea OIF, să nu mai candideze anul următor.

''Noi ne-am prezentat bine la acest Sommet, în sensul că am fost candidatura cu cea mai largă susținere din partea unor state provenind de pe toate continentele. Și de fapt a fost candidatura în jurul căreia s-a încercat construirea unui consens. (...) Republica Democratică Congo a decis la un moment dat să anunțe că e gata să-și retragă candidatura dacă și celelalte state cu candidați își retrag candidaturile pentru a construi un consens în jurul candidaturii noastre. Și din informațiile pe care le-am avut știm că exista această deschidere și din partea Mauritaniei. Însă câtă vreme Rwanda a decis până în ultimul moment să nu retragă candidatura, șefii de stat și de guvern din OIF au decis să amâne alegerea secretarilor generali mai degrabă decât să organizeze un vot și din motive politice, de percepție și de legitimitatea viitorului secretar general, dar și pentru că cu această amânare au dorit să-și rezolve anumite probleme care au dus la blocajul acesta al alegerii secretarului general'', a explicat Cioloș.

El a spus că decizia de a candida anul viitor pentru aceeași funcție trebuie să fie luată la nivelul statului român.

''Candidatura aceasta nu e una individuală, sunt candidaturi care sunt prezentate doar de către statele membre și evident, după tot ce s-a întâmplat la acest Sommet, am nevoie să am o discuție în primul rând cu domnul președinte, dar și cu Guvernul, cu Ministerul de Externe, ca să luăm această decizie. Eu personal cred că așa cum stau lucrurile în momentul de față, cu concluziile cu care s-a încheiat acest Sommet, rămânem în continuare foarte bine plasați, aș îndrăzni să spun, poate cel mai bine plasați, mai ales dacă se introduce și acest element al rotației geografice. Însă, așa cum am spus, decizia este a statului român dacă continuă sau nu cu candidaturile'', a arătat Cioloș.

De asemenea, a amintit că în curând va fi prezentat bugetul campaniei pentru această funcție, apreciind că se ridică la ''câteva sute de mii de lei''.

''Urmează, așa cum am promis, în zilele următoare să facem publice cheltuielile cu această campanie, care în mare au constat în cheltuieli cu deplasările în statele membre francofone. E vorba de câteva sute de mii de lei, o să publicăm mai precis și datele cu cheltuielile, dar și consecințele acestei campanii; dincolo de această campanie pentru alegerea secretarului general - deplasările acestea în multe zone și state unde România nu are reprezentare diplomatică și de unde România e absentă de mai mulți ani sau chiar mai multe decenii'', a spus Cioloș.

În opinia sa, această campanie a prilejuit și relansarea unor contacte cu state care devin importante pentru România și pentru diplomația românească în contextul actual.

''O să vedeți, cu sau fără continuarea candidaturii, anul viitor lideri politici din Africa sau din Asia care vor veni în vizită în România sau vizite făcute de reprezentanta diplomației din România în unele din aceste state, pentru că, așa cum vă spuneam, s-au reînnodat anumite relații, s-au descoperit sau s-au reactivat anumite obiective de interes comun între România și țările respective și această campanie e un punct de plecare pentru relansarea unor relații cu anumite state. Deci, acest efort diplomatic și financiar care a avut ca obiectiv principal această campanie mai are și repercusiuni secundare pozitive pentru diplomația din România, vom căuta să le prezentăm și pe acestea'', a afirmat Dacian Cioloș.