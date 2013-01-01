''În calitate de președinte al Senatului României, privesc mandatul nostru legislativ ca pe o responsabilitate de a transpune parteneriatele strategice și angajamentele de securitate într-o legislație națională aplicabilă și adaptată riscurilor. Permiteți-mi să mă concentrez asupra a patru priorități interconectate în care acțiunea legislativă modelează în mod direct stabilitatea regională și securitatea economică. În primul rând - alinierea legislației la riscurile contemporane și la standardele NATO-UE. Amenințările moderne nu stau după ciclurile legislative. Atunci când vorbim despre războiul hibrid, ingerințele străine sau vulnerabilitățile infrastructurii critice cadrul legal trebuie să fie la fel de agil și de integrat ca apărarea noastră operațională'', a spus Abrudean la Forumul București, organizat de Institutul Aspen România și German Marshall Fund of the United States, sub înaltul patronaj al președintelui României.

El a adăugat că obiectivul Parlamentului României este coerența deplină între legislația națională, cadrele de reglementare ale Uniunii Europene și țintele de capabilități ale NATO.

''Fie că transpunem directivele UE privind securitatea rețelelor și a informațiilor, fie că actualizăm normele privind achizițiile publice pentru a accelera producția industrială de apărare, scopul este eliminarea zonelor gri din punct de vedere juridic pe care adversarii le pot exploata. Pentru liderii din mediul de afaceri prezenți în această sală, predictibilitatea juridică reprezintă fundamentul alocării de capital. Investitorii nu se așteaptă la un mediu lipsit de riscuri, dar au nevoie de claritate. O putere legislativă care anticipează riscurile sistemice, în loc să reacționeze după producerea unei crize, este, în sine, esențială pentru securitatea națională'', a afirmat Abrudean.

Abrudean a menționat că protejarea frontierelor înseamnă astăzi mult mai mult decât supravegherea fizică.

''Ne concentrăm pe gestionarea inteligentă a frontierelor: modernizarea infrastructurii vamale, integrarea sistemelor digitale de urmărire pentru a preveni traficul ilicit și eludarea sancțiunilor, precum și asigurarea interoperabilității cu vecinii noștri. Securitatea economică impune ca porțile noastre comerciale să rămână deschise pentru comerțul legitim și reziliente în fața constrângerilor sau a manipulării lanțurilor de aprovizionare'', a spus președintele Senatului.

Mircea Abrudean a afirmat că o altă prioritate este abordarea amenințărilor cibernetice ca o componentă centrală a apărării economice și democratice.

''În ultimii ani, regiunea noastră a fost un principal teren de testare pentru atacuri cibernetice sofisticate care vizează administrația publică, rețelele energetice, instituțiile financiare și procesele electorale. Securitatea cibernetică nu mai este o simplă problemă tehnică de IT. Este un imperativ legislativ. România s-a impus ca un hub regional în acest domeniu, în special prin găzduirea la București a Centrului European de Competențe în Domeniul Securității Cibernetice. Atunci când un atac cibernetic perturbă un port, o centrală electrică sau un sistem bancar, impactul se resimte asupra întregii țări și industrii și poate afecta întreaga regiune, în funcție de partenerii noștri comerciali și de localizarea acestora'', a declarat el.

Președintele Senatului a abordat și importanța strategică a Mării Negre, precum și sprijinul acordat Republicii Moldova.

''Niciunul dintre aceste obiective - coridoare sigure, reziliență cibernetică sau creștere economică - nu poate fi susținut fără stabilitate în regiunea Mării Negre. Marea Neagră este o rută comercială maritimă critică și prima linie imediată a securității europene. România a susținut în mod constant o strategie euro-atlantică cuprinzătoare și pe termen lung pentru Marea Neagră - una care să combine descurajarea navală și operațiunile de deminare cu interconectivitatea energetică și dezvoltarea economică. Diplomația parlamentară joacă un rol esențial în acest sens: menținerea Mării Negre pe un loc fruntaș pe agenda parlamentelor aliate de la Washington, Bruxelles, Londra și din întreaga Europă. Strâns legat de stabilitatea Mării Negre este viitorul european al Republicii Moldova. Pentru România, sprijinirea Republicii Moldova reprezintă un angajament strategic și istoric. Chișinăul a demonstrat o reziliență remarcabilă în fața presiunilor hibride susținute și a perturbărilor energetice și economice'', a spus Abrudean.