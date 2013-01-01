Predoiu critică decizia BPN al PNL care îi vizează pe parlamentarii 'puciști': E golită de orice spirit liberal

''Orice partid tinde să își pună amprenta asupra societății, modelând respectiva societate conform propriilor valori și idealuri exprimate în propriile politici și programe politice, legile promovate etc. Aceste instrumente politice reflectă un anumit spirit generator, anumite principii directoare, anumite concepții fundamentale ale respectivului partid. Uneori, acest spirit e mai greu de descifrat, mai greu de intuit, acoperit de măsuri tehnice și cifre care 'împănează' programele și documentele de partid. Spiritul documentelor de partid reflectă spiritul celor care le generează, spiritul liderilor și al echipelor de conducere care propun forurilor partidului adoptarea respectivelor documente de partid și le validează prin votul, uneori de rutină, al acelor foruri'', a afirmat Predoiu, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, uneori un partid ia decizii asupra unor probleme punctuale, care, la rândul lor, reflectă spiritul și principiul dominant ce îl caracterizează la un moment dat sau cel puțin pe cei care îi orientează direcția și generează decizia respectivă.

''Sunt decizii punctuale care caracterizează spiritul unui partid și proiectează o imagine asupra felului în care ar arăta societatea dacă acel partid ar ajunge să o conducă. Decizii care pot indica care ar fi natura spiritului dominant într-o societate dacă respectivul partid ar ajunge să o conducă. Îmi e teamă că o astfel de decizie este și cea luată recent de BPN al PNL, prin care o serie de membri PNL care s-au adresat justiției pentru a reclama (în opinia lor) o serie de iregularități în desfășurarea unui congres sunt presați (șantaj politic?) să renunțe la cererile lor în justiție cu alternativa de a se confrunta cu excluderea din grupul parlamentar. Nu mă număr printre reclamanții din acele procese, deci nu pot fi acuzat că pledez propria cauză'', a transmis fostul ministru.

În opinia sa, ''să presezi' un parlamentar ales să renunțe la exercițiul unui drept constituțional în schimbul evitării excluderii din grupul parlamentar este 'departe de orice spirit liberal și democratic' și, cu puțină imaginație, ilustrează cum ar arăta o societate condusă și de un astfel de spirit.

'Este o decizie care evocă, la polul opus, definiția pe care Ion Rațiu o dădea democrației în anul 1990, acum 36 de ani, imediat după Revoluția din Decembrie: 'Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine'. Când acest spirit i-a părăsit pe fruntașii țărăniști după ieșirea de la guvernare în anul 2000, PNȚ-CD s-a îndreptat inexorabil spre dispariție politică, înecat de încercările liderilor de a se anihila reciproc, pentru că nu au putut găsi un numitor comun și au uitat valorile creștinești ale iertării reciproce și toleranței față de diferență. Înțeleg nevoia oricărei echipe de conducere și a oricărui lider politic de a avea coerență și unitate într-o organizație politică. Dar unitatea în organizațiile politice se câștigă prin convingere, iar dacă concilierea strategiilor și părerilor este imposibilă, prin toleranță și acceptare reciprocă a diferențelor de opinii'', a explicat Cătălin Predoiu.

Liberalul, fost ministru de Interne, are și o serie de sfaturi pentru președintele PNL, Ilie Bolojan.

''Ce aș face în locul președintelui Bolojan și al echipei sale ar fi următoarele lucruri, în această ordine: 1) revocarea oricăror măsuri cu caracter sancționator luate sub imperiul tensiunilor și emoțiilor din vară încoace (precizez că nu mă număr printre cei sancționați); 2) reconciliere politică cu respectarea diferențelor de opinii; 3) amenajarea unui spațiu statutar intern pentru coexistența facțiunilor politice orientate doctrinar; 4) alegeri de jos în sus, în fiecare organizație; apoi 5) Congres cu lideri legitimați de jos în sus, de la 'popor', de la membri și primari și până la vârful partidului. Aceasta este singura cale prin care poate fi pacificat PNL, în opinia mea. Sper ca această opinie să fie receptată în adevăratul ei spirit și adevărata ei intenție: democratizarea PNL prin alegeri de la bază la vârf, consolidarea PNL prin legitimarea tuturor structurilor prin vot de la bază și până la vârf, pacificarea PNL prin vot democratic, din nou spun, de la bază și până la vârf, consolidarea PNL prin versatilitate politică, amenajând coexistența facțiunilor doctrinare interne, conservatoare, progresiste și, de ce nu, social-liberale'', a menționat Predoiu.

El a atras atenția că, de ani de zile, în organizațiile PNL nu au mai fost organizate alegeri interne.

''Președintele Bolojan și-a făcut din temeinicie și lucru serios un titlu de reputație la Oradea, nu văd de ce ar proceda invers pe malurile Dâmboviței. De ani de zile, în organizațiile PNL nu au mai fost organizate alegeri interne. Numeroși lideri de filiale funcționează în baza unor împuterniciri, legitimitatea lor depinzând astfel mai degrabă de semnătura președintelui partidului decât de votul membrilor. În aceste condiții, organizarea unui nou Congres fără desfășurarea prealabilă a alegerilor în organizațiile teritoriale ridică serioase semne de întrebare privind legitimitatea democratică a întregului proces. Un partid care vorbește despre democrație trebuie, înainte de toate, să o practice în interiorul său'', a fost mesajul lui Predoiu, care a demisionat în iunie din funcția de prim-vicepreședinte al PNL.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, luni, că parlamentarii liberali care au contestat în instanță deciziile partidului trebuie să își retragă acțiunile, în caz contrar urmând să fie excluși din grupurile parlamentare ale formațiunii.

Mai mulți liberali, printre care Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe, Adrian Veștea și Hubert Thuma, au atacat în instanță deciziile luate în cadrul Congresului Extraordinar al partidului din 21 iunie.