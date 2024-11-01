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Ambasadorii țărilor NATO discută despre recentele încălcări ale spațiului aerian în Polonia și România

| 12 aug, 18:52

Ambasadorii țărilor membre ale NATO s-au întâlnit miercuri pentru a discuta despre recentele încălcări ale spațiului aerian în Polonia și România, precum și despre incidentele recente cu drone, a anunțat Alianța într-un comunicat, relatează agențiile Reuters și EFE.

 

Membrii NATO 'și-au exprimat deplina solidaritate și susținerea față de aliații afectați', se arată în text.
De asemenea, statele membre 'au reiterat faptul că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru încălcările spațiului aerian, care sunt periculoase și inacceptabile și demonstrează toleranța în creștere a Rusiei la risc'.
'NATO continuă să-și consolideze apărarea integrată antiaeriană și antirachetă în toată Alianța, iar aliații au subliniat acțiunile pe care le-au întreprins pentru a consolida apărarea pe flancul estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. NATO este pregătită să descurajeze și să se apere împotriva oricărei agresiuni', se mai menționează în comunicat.
De asemenea, aliații și-au reafirmat sprijinul deplin pentru Ucraina în apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale, precum și în obținerea păcii, ținând să precizeze totodată că 'actele iresponsabile ale Rusiei' nu îi vor descuraja în fața angajamentului lor durabil față de Ucraina, mai ales că acest angajament contribuie la propria lor securitate.
La sfârșitul lunii iulie, o rachetă balistică rusească a căzut la aproximativ 60 de kilometri de Lublin (estul Poloniei), situație descrisă de premierul polonez Donald Tusk drept un 'incident grav', care a determinat guvernul de la Varșovia să transmită o scrisoare de protest ambasadorului rus în Polonia.
Tot la sfârșitul lunii iulie, România l-a convocat pe ambasadorul rus la București și a expulzat un diplomat rus pentru a protesta față de încălcarea spațiului său aerian de către drone rusești, amintește agenția EFE.

 

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