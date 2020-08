Începerea anului şcolar în pandemie de coronavirus: În Bucureşti, scenariul verde e aproape imposibil de aplicat

Chiar dacă numărul de noi îmbolnăviri cu noul coronavirus este ridicat în Bucureşti, tot se află sub valoarea de 1 (mai puţin de o persoană la mia de locuitori), lipsa spaţiului din unităţile de învăţământ care să permită distanţarea fizică de 1 metru între elevi face punerea în aplicare a scenariului verde privind reluarea cursurilor aproape imposibil de aplicat.

"Judecând după cum stau lucrurile, clasa ar trebui împărţită în două. Pentru a face (şcoală, n.r.) „face to face” cu toată lumea, atunci, pe același interval orar, pe aceeași disciplină, am nevoie de doi profesori. Mie mi-ar mai trebui pe lângă spațiul existent încă 11 clase și mi-ar trebui, am 60 de profesori, cred că vreo 120", potrivit directoarei Colegiului Naţional "Grigore Moisil", Diana Bobocea, una dintre cele mai căutate şcoli din Capitală.

În plus, şi primarii caută soluţii pentru suplimentarea spaţiilor unităţilor de învăţământ, chiar şi în scenariul galben, în care jumătate de elevi vin fizic la cursuri, iar ceilalţi învăţa online.

"Până luni vom avea gata un draft de regulament pe care îl vom scoate în dezbatere publică. Reușim să terminăm în timp proceduri de achiziție pentru teste covid, biocid, măști chirurgicale, suntem în lucru cu achiziția a 2.000 tablete pentru copiii din Sectorul 4”, a declarat Daniel Băluță, primarul acestui sector, pentru Digi24.

Elevii liceului „Traian Vuia” din Sectorul 4 ar urma ca din toamnă să fie relocați în niște construcții modulare. Într-o astfel de clădire ar urma să încapă peste 500 elevi și va avea 17 clase. A fost ridicată în urmă cu 2 săptămâni, iar constructorii promit că va fi gata până pe 20 august.

Şi primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, afirmă începerea anului şcolar se află sub multe incertitudini în condiţiile în care nu au fost publicate niciun fel de reguli pentru prima zi de şcoală.

"Ce e cel mai complicat pentru noi - faptul că în acest moment, cu o lună înainte să înceapă școala, noi nu știm exact care vor fi regulile în prima zi de școală. Ceva variante am avea, mai ales că în ultimii opt ani nu doar că am reabilitat, am și extins foarte mult. O rezervă avem, acum suntem în lucru cu extinderea câtorva școli", afirmă primarul Negoiţă.

Guvernul a prezentat, vineri, o serie de modificări la Legea Educaţiei care sunt luate în considerare pentru începerea noului an şcolar, care prevăd procedura prin care o şcoală va trece de la învăţarea faţă în faţă la şcoala online.

În actul normativ nu se precizează cele trei scenarii - verde, galben şi roşu - prezentate de preşedintele Klaus Iohannis, fiind precizat doar cadrul general şi sunt prezentate instituţiile implicate.

Care este procedura de declanșare a scenariilor

Pasul 1 – decizia școlii: În funcție de situația epidemiologică, Consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar va putea propune, în urma consultării asociației de părinți din unitatea de învățământ, ca desfășurarea activității didactice care presupune prezența fizică a antepreșcolarilor, preşcolarilor și elevilor în unităţile de învăţământ să se realizeze prin intermediul tehnologiei și a internetului, cu respectarea măsurilor ce vor fi stabilite prin ordin comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării, potrivit edupedu.ro.

Pasul 2 – avizul ISJ: Propunerea unității de învățământ preuniversitar, avizată de Inspectoratul Școlar Județean /Inspectoratul Școlar al Municipiului București va fi înaintată Comitetului Județean pentru Situații de Urgență/ Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, în vederea aprobării prin hotărâre.

Pasul 3 – aprobarea: Comitetul Județean pentru Situații de Urgență/ Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență va dispune prin hotărârea adoptată atât cu privire la perioada de aplicabilitate a măsurilor adoptate cât și cu privire la alte măsuri specifice ce trebuie luate de unitatea de învățământ preuniversitar, în funcție de situația epidemiologică.

Pasul 4 – raportarea continuă la centru: Inspectoratele Școlare Județean /Inspectoratul Școlar al Municipiului București vor comunica săptămânal Ministerului Educației și Cercetării măsurile dispuse de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență/ Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență.

Pasul 5 – de la capăt, dacă sunt cazuri noi: În situația în care se va impune prelungirea perioadei de aplicabilitate a hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență/ Comitetului 4 Municipiului București pentru Situații de Urgență, procedura de adoptare a unei noi hotărâri se va relua.

Pasul 6 – revenirea elevilor la școală nu mai e decisă de școală: Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar, suspendate conform procedurii detaliate anterior, în condiții de siguranță sanitară, se va dispune prin hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență/ Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, cu avizul Direcției Județene de Sănătate Publică/ Direcția de Sănătate Publică București, cu informarea unității de învățământ preuniversitar și a Inspectoratului Școlar Județean /Inspectoratul Școlar al Municipiului București. După aprobarea acestei OUG, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății trebuie să publice în termen de 5 zile măsurile de organizare a activității în cadrul unităților și instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică, prevede textul propunerii de act normativ.

