Anamaria Gavrilă (POT): Solicităm referendum; românii să fie întrebați legat de sprijinul acordat Ucrainei



''Anunțul Ministerului Apărării Naționale privind adoptarea de către România a unei poziții de 'sprijin total' pentru Ucraina, plasând țara noastră în prima linie de securitate regională, reprezintă o escaladare periculoasă în implicarea directă în conflictul regional'', afirmă Anamaria Gavrilă, într-un comunicat transmis joi AGERPRES.



În opinia sa, ''rolul României în contextul războiului regional ar trebui recalibrat pentru a proteja, mai întâi, interesele și nevoile propriului popor''.



''Ne-am adâncit în această situație mult prea mult. Românii au fost ignorați: ajutorul pentru Ucraina a fost ascuns în spatele retoricii oficiale, în timp ce agricultorii locali și comunitățile defavorizate au rămas fără sprijin. (...) Solicităm urgent un referendum național pentru a decide dacă România trebuie să continue acest nivel de implicare. Vrem transparență totală: să știm exact ce sumă a acordat România Ucrainei și să încheiem un acord de recuperare a acestui ajutor, conform modelului SUA. Solidaritatea nu poate fi unilaterală și netransparentă. Astfel, solicităm publicarea detaliată a valorii ajutoarelor financiare, umanitare, militare oferite Ucrainei, inclusiv structura, beneficiarii și impactul bugetar. Propunem organizarea unui referendum prin care românii să fie întrebați direct dacă sprijinul acordat Ucrainei este în continuare în concordanță cu prioritățile naționale'', susține Anamaria Gavrilă.



Ministerul Apărării Naționale a transmis joi că ''România este un aliat de încredere și activ în apărarea Flancului estic al NATO și își menține angajamentul pentru un sprijin multidimensional și durabil acordat Ucrainei, în strânsă coordonare cu Alianța și cu Uniunea Europeană''.



''România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate. Evaluările care se fac în acest moment se vor formaliza prin decizii ce vor respecta tratatele internaționale și legile în vigoare'', a precizat MApN.

