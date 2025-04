Antonescu: Am depus solicitarea la CNSAS de a primi documentele din dosarul meu legat de fosta Securitate

'În urma atacului de ieri, am depus astăzi (n.r. miercuri) solicitarea către CNSAS pentru a primi toate documentele din dosarul meu legat de fosta Securitate. Solicitarea mea a fost înregistrată la CNSAS cu nr. P1033/25/16.04.2025', a scris Antonescu, miercuri, pe Facebook.



El precizează că va face documentele publice, așa cum este firesc.



'Am crezut că au trecut vremurile șopârlelor și delațiunilor. Se pare că nu. Dar așa cum nu m-a speriat fosta Securitate, nu mi-e frică nici de securiștii de rit nou', a mai scris Antonescu.



Crin Antonescu, candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, a dat o declarație la Securitate în 1988, dar nu i se poate reține calitatea de agent sau colaborator al Securității comuniste, a stabilit Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS).



În adeverința publicată pe site-ul CNSAS se arată că Antonescu figurează într-un dosar informativ și a dat o declarație în anul 1988 despre un prieten, pe vremea când era profesor la Școala din Niculițel (județul Tulcea).



Crin Antonescu, a declarat marți că nu a avut nicio relație cu fosta Securitate decât în calitate de urmărit și a cerut ca declarația sa de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) să fie făcută publică.



'Nu am fost niciodată, sub nicio formă, colaborator al Securității, cu atât mai puțin nu am făcut poliție politică. Nu am avut nicio relație cu Securitatea decât în calitate de urmărit', a spus Antonescu într-o conferință de presă.



El a explicat că a dat o declarație la fosta Securitate, în calitate de urmărit, în cazul unui prieten, profesor, care a plecat în străinătate în anii '80.



'În 1987, un prieten al meu, foarte bun - mă aflam la Tulcea în acel moment -, inginer, un profesor, a plecat într-o excursie în Bulgaria și de acolo a încercat să plece în Austria, nereușind acest lucru și, fiind capturat de către organele de ordine din Bulgaria, dus ulterior în România. La plecare, el a lăsat câteva obiecte personale pentru trei prieteni sau patru foarte apropiați, toți cei trei, pentru că le-a lăsat cu nume, cu etichete obiectele respective, am fost chemați în calitate de urmăriți la Securitate să dăm declarații în legătură cu acest lucru. M-am prezentat și eu, nu era facultativ atunci, în calitate, repet, de urmărit. Am dat o declarație în care n-am oferit nicio informație specială decât aceea că sunt prieten cu persoana respectivă, că știam că pleacă într-o excursie în Bulgaria, că nu știam ce intenție are, ceea ce era de altfel adevărat, și atât și nimic mai mult. Foarte interesant este că persoana respectivă, în anul următor, în 1988, a avut o nouă tentativă, de data aceasta reușită, din fericire, de a părăsi țara. Eu am fost singura persoană care am știut despre intenția lui. El a avut atâta încredere în mine încât mi-a lăsat, mi-a spus ce vreau eu să fac, că mi-a lasat misiunea să-i anunț părinții, ceea ce am și făcut. Omul a traversat Iugoslavia, a stat în lagăr o vreme și, după aceea, a plecat în Canada, unde trăiește și astăzi', a relatat Antonescu.

