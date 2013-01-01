AUR: CCR, veşnicul garant al privilegiaţilor din sistem! A căzut şi legitimitatea Guvernului Bolojan

”Judecătorii Curţii Constituţionale au respins eliminarea pensiilor speciale ale magistraţilor. Încă o dată se dovedeşte că instituţia care ar trebui să fie garantul Constituţiei României şi al dreptăţii este, de fapt, o anexă politizată, braţul lung al sistemului controlat de PSD şi PNL, care apără interesele castelor privilegiate. De aproape patru luni, românii sunt minţiţi pe faţă cu promisiunea unei „reforme” şi cu poveşti despre reducerea cheltuielilor publice pentru scăderea deficitului bugetar. Ce a reuşit până astăzi aşa-zisa coaliţie reformatoare? Absolut nimic! Privilegiile rămân neatinse iar românii sunt împinşi la stâlpul infamiei ca şi cum ar fi vinovaţi pentru furtul banilor din bugetul de stat”, spune AUR într-un comunicat.

Potrivit AUR, ”guvernarea austerităţii a trimis la CCR o lege făcută pe genunchi, o fumigenă menită doar să dea impresia că se lucrează pentru reformă, când, în realitate, totul a fost un spectacol de amânări şi declaraţii publice ale politrucilor de la guvernare”. ”Să nu ne imaginăm că decizia de astăzi reprezintă o sfidare a judecătorilor CCR la adresa coaliţiei. Din contră, voinţa judecătorilor este voinţa celor care i-au numit în funcţii, inclusiv a fostului preşedinte uzurpator Klaus Iohannis şi al actualului preşedinte Nicuşor Dan. O treime dintre judecătorii Curţii au fost numiţi recent în funcţie cu mâna liberă a PSD-PNL-USR-UDMR pe criterii politice în jocurilor lor din spatele uşilor închise, nicidecum pe baza competenţelor profesionale din domeniul justiţiei”, se mai arată în comunicat.

AUR mai afirmă că premierul Ilie Bolojan se bătea cu pumnul în piept că va aduce „reforma în structurile statului” şi că eliminarea pensiilor speciale va fi dovada că Guvernul său dă rezultate şi are legitimitate”.

”Astăzi, CCR s-a pronunţat, pensiile speciale rămân în picioare, prin urmare, cum rămâne cu legimitatea Guvernului Bolojan? În ce stat european o guvernare formată din mai multe partide de 12%, incapabile să schimbe măcar o lege în bine, mai poate rămâne la putere? O ţară întreagă a înţeles: CCR nu apără nici dreptatea, nici legea, ci doar privilegiaţii. Iar Guvernul Bolojan a demonstrat că este inutil şi degeaba la conducerea ţării”, apreciază AUR.

