AUR propune ca fermierii să beneficieze direct de acciza redusă la motorină

Propunerea legislativă este iniţiată de senatorul AUR Daniela Ştefănescu şi modifică art. 342 din Codul fiscal.

Potrivit AUR, proiectul nu introduce o facilitate fiscală nouă şi nu modifică nivelul sprijinului acordat agricultorilor, ci schimbă modalitatea prin care acesta este acordat, prin înlocuirea sistemului actual de rambursare cu aplicarea directă a accizei reduse.

Aceasta atrage atenţia că, deşi fermierii au dreptul la o acciză redusă pentru motorină, în realitate sunt obligaţi să plătească preţul întreg la pompă şi să aştepte luni de zile pentru recuperarea diferenţei.

”Astăzi avem o lege care spune că fermierul are dreptul la o acciză mai mică pentru motorină. Realitatea spune că trebuie să o aştepte. Fermierul plăteşte la pompă preţul întreg, apoi aşteaptă luni restituirea diferenţei de acciză în timp ce câmpul nu aşteaptă. Acesta este motivul pentru care am propus să schimbăm mecanismul. Nu schimbăm facilitatea şi nici principiul. Nu cerem un leu în plus din buget. APIA va calcula anual motorina eligibilă pentru fiecare fermier. Un registru electronic ţine evidenţa. La pompă, sistemul verifică disponibilul şi acciza redusă se aplică automat. Şi încă o parte importantă. Nu scoatem controlul din sistem, îl facem mai bun. Motorina va fi marcată şi colorată fiscal, aşa încât statul poate verifica oricând dacă e folosită legal. Fermierul câştigă lichiditate, statul câştigă control, amândoi câştigă predictibilitate”, precizează iniţiatoarea.

”Vor fi mai puţine dosare şi mai puţină birocraţie. Fermierul nu trebuie să finanţeze statul şi dacă are dreptul la acciză redusă, să o primească când cumpără motorina, la pompă, nu peste luni de zile. Asta e schimbarea. Fără cerere, fără adeverinţă, fără bani blocaţi, fără niciun leu în plus din buget. Doar un sistem care în sfârşit funcţionează pentru amândoi, stat şi fermieri”, a mai declarat senatorul AUR Daniela Ştefănescu.

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