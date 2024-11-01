USR depune proiect de lege pentru desfiinţarea admiterii paralele la liceu: Nu face decât să adâncească inechităţile

Este cel de-al treilea proiect depus în Parlament, PSD propunând o amânare de doi ani pentru acest examen iar PNL dorind ca acest examen să fie introdus din 2030.

”Consecventă poziţiei susţinute încă din anul 2023, USR susţine desfiinţarea examenelor de admitere proprii ale liceelor, deoarece nu fac decât să adâncească inechităţile deja existente în sistemul de Educaţie. Un proiect de lege în acest sens a fost depus sub semnătura parlamentarilor USR Corina Atanasiu şi Ştefan Pălărie”, anunţă USR într-un comunicat oficial.

”O probă de selecţie organizată de licee, adăugată peste Evaluarea Naţională, ar accentua una dintre cele mai grave probleme ale şcolii româneşti: lipsa egalităţii de şanse. Evaluarea unică şi repartizarea computerizată permit şi copiilor cu rezultate foarte bune din mediul rural sau din familii cu posibilităţi reduse să obţină un loc în cele mai căutate licee şi clase din judeţul lor ori din marile oraşe. În schimb, examenele proprii ale liceelor ar avantaja elevii ai căror părinţi pot plăti meditaţii şi programe de pregătire adaptate fiecărei probe. Dubla selecţie nu ar verifica exclusiv cunoştinţele şi meritul elevilor, ar transforma veniturile familiei, accesul la meditaţii şi sprijinul educaţional de acasă în criterii indirecte de admitere, adâncind inechităţile deja existente în sistem”, declară deputata USR Corina Atanasiu, membră a Comisiei pentru învăţământ din Camera Deputaţilor.

Potrivit USR, pentru copiii performanţi, dar vulnerabili din perspectiva situaţiei financiare, păstrarea unei duble selecţii pentru liceu ar însemna un risc dublu: fie să participe fără aceeaşi pregătire, fie să renunţe din start la liceele de top, de teama că ar putea rămâne fără un loc. Mulţi ar ajunge astfel să aleagă clase şi licee sub nivelul rezultatelor şi al potenţialului lor.

”În anul 2023, când legile Educaţiei au ajuns în dezbatere parlamentară, alături de colegii mei din USR am criticat vehement aberaţiile din proiectul România Educată. Una dintre cele mai proaste idei, lipsită de orice argument valabil sau de sprijinul specialiştilor, a fost admiterea paralelă în liceu. S-au opus asociaţiile de elevi, s-au opus asociaţiile de părinţi. Astăzi, depunem un proiect de abrogare a acestei idei inaplicabile şi distrugătoare pentru bruma de învăţământ românesc rămas în picioare. Doar a amâna o problemă prin prorogare, nu este deloc o soluţie. De aceea, soluţia reală este eliminarea posibilităţii de examen paralel şi reconstruirea evaluării naţionale de la finalul clasei a VIII-a, pentru a acoperi inclusiv arii curriculare sociale sau de tip STEM”, precizează senatorul USR Ştefan Pălărie, preşedintele Comisiei pentru învăţământ din Senat.

Proiectul USR propune modificarea Legii învăţământului preuniversitar (nr. 198/2023) în sensul abrogării prevederilor referitoare la organizarea concursului de admitere în clasa a IX-a de către colegii şi licee.

Astfel, toate locurile vor fi repartizate computerizat în baza rezultatelor Evaluării Naţionale, conform opţiunilor exprimate.

USR reaminteşte că în 2023, senatorii USR au părăsit dezbaterile din comisii pe legile Educaţiei, în semn de protest, după ce senatorii majorităţii de atunci au votat împotriva amendamentului USR de eliminare a sistemului dual de admitere în liceu.