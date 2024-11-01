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Ucraina: Autoritățile anticorupție anunță destructurarea unui grup infracțional din care făcea parte un oficial prezidențial

| 20 aug, 08:28

Autoritățile anticorupție din Ucraina au anunțat miercuri o operațiune specială de destructurare a unei organizații criminale în cadrul căreia au fost efectuate percheziții la domiciliile unui deputat și a unui înalt funcționar de la Biroul Președintelui Ucrainei, informează EFE.

 

Potrivit Reuters, grupul este acuzat de spălarea a 150 de milioane de grivne (3,35 milioane de dolari) în cadrul unei scheme de corupție în sectorul energetic.
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specială Anticorupție (SAP) ''desfășoară o operațiune specială de destructurare a unei organizații criminale care a acționat sub conducerea unui deputat și a unui fost deputat al Ucrainei, cu participarea unor înalți funcționari ai Biroului Președintelui Ucrainei și a altor persoane'', precum șefi ai consiliilor de conducere și supraveghere ale unei bănci de stat, au transmis instituțiile într-un mesaj comun pe Telegram.
În cadrul operațiunii, denumită ''Forrest Gump'', au fost efectuate percheziții la locuințele Irinei Mudra, director adjunct al Biroului Președintelui și responsabilă, printre altele, cu supravegherea reformei judiciare și crearea unui Tribunal Special pentru infracțiunea de agresiune împotriva Ucrainei, și a deputatului Vadim Stolar.
Parlamentarul ucrainean a confirmat printr-un mesaj pe Facebook perchezițiile efectuate de NABU la domiciliul său și a susținut că colaborează deschis cu reprezentanții autorității anticorupție.
''Nu pun niciun obstacol în calea muncii forțelor de ordine'', a insistat el.
Între timp, Reuters a anunțat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a demis-o pe Mudra, potrivit unui decret publicat pe site-ul administrației prezidențiale. Nu a fost indicat niciun motiv pentru concediere.
Autoritățile anticorupție au raportat ulterior că în timpul perchezițiilor au descoperit un document care conținea un plan de comunicare de criză referitor la activitatea Comisiei temporare de investigație a Radei Supreme, Parlamentul ucrainean.
Documentul cuprinde măsurile și mesajele de comunicare întocmite, menite să răspundă situației publice din jurul activității acestei comisii, potrivit autorităților anticorupție.
NABU și SAP au mai publicat într-un alt mesaj o înregistrare video despre operațiunea specială, cu o durată de mai puțin de un minut, formată din fragmente de conversații interceptate, care nu dezvăluie, însă, despre ce este vorba mai exact, remarcă EFE.

 

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