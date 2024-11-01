Kelemen Hunor spune că partidele trebuie să ajungă la un compromis pentru a trece guvernul Niculescu

Kelemen Hunor a declarat marți, într-o conferință de presă susținută la Arad, că 'după o sută cinzeci și ceva de zile, toată lumea așteaptă ca România să aibă un guvern cu puteri depline, fiindcă așa cum s-a întâmplat până acum nu mai poate continua'.

'România nu a cunoscut o astfel de criză guvernamentală niciodată, mai ales după 1989, după căderea comunismului. (...) Conjunctura regională internațională nu este una favorabilă nici pentru România, nici pentru celelalte state. Războiul din Orientul Mijlociu, războiul dintre Rusia și Ucraina, încetinirea economiei europene și pe noi ne afectează extrem de dur. Neavând guvern cu puteri depline, din luna mai acest guvern interimar nu are puterea de a da ordonanțe de urgență, de a iniția proiecte de legi, de a iniția politici publice și, încet, toată țara intră într-un blocaj', a spus liderul UDMR.

El a făcut apel la dialog între partidele din Parlament.

'Responsabilitatea noastră este să găsim o soluție, în continuare să purtăm un dialog toate partidele din Parlamentul României și să găsim acel compromis în urma căruia se poate învesti un guvern cu puteri depline', a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a declarat că rectificarea bugetară trebuie să fie prioritatea viitorului guvern, pentru că în următoarele săptămâni unele instituții rămân fără bani.

Referitor la susținerea UDMR pentru un guvern condus de Luca Niculescu, Kelemen Hunor a declarat că decizia va fi luată după discuțiile din următoarele zile cu premierul desemnat.

'Vom discuta cu premierul desemnat, vrem să înțelegem ce guvern vrea să formeze, vrem să vedem ce deziderate va propune pentru următorii doi ani, care sunt măsurile, care este direcția și care sunt urgențele cu care dorește să înceapă guvernarea. (...) Dacă domnul Luca Niculescu va reuși să cristalizeze o majoritate cu PSD, cu PNL și cu UDMR, nu numai că va trece guvernul, dar va avea și posibilitatea de a face lucrurile în ritm rapid', a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a declarat că a fost sunat, marți dimineață, de Luca Niculescu, dar UDMR nu a fost invitată la guvernare și nici nu i s-a spus dacă vor fi miniștri politici sau 'mai puțin politici' în viitorul guvern.

'Putem să susținem un guvern și fără să fim în interiorul Guvernului', a spus liderul UDMR.

El a amintit că 'singura linie roșie (a UDMR - n.r.) este majoritate fără AUR și SOS'.

Kelemen Hunor a mai declarat că Niculescu 'are capacitatea de a apropia punctele de vedere din mai multe părți' și crede că va încerca să obțină sprijinul PSD și PNL.

'Luca Niculescu nu a avut poziții de adversitate nici cu unii, nici cu alții, fiind diplomat, fiind un om care permanent caută dialogul', a spus el.

De asemenea, Kelemen Hunor a declarat că nu crede că urmează alegeri anticipate dacă acest guvern nu va trece de Parlament.

'Cred că anticipatele nu rezolvă nimic și eu sper că președintele va mai desemna un prim-ministru', a spus liderul UDMR.

Președintele UDMR se află la Arad pentru a participa, în cursul serii, la comemorări organizare de comunitatea maghiară în Parcul Reconcilierii unde, la baza Statuii Libertății - monument dedicat celor 13 generali executați în Cetatea Aradului la 6 octombrie 1849, - vor fi depuse coroane de flori.