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Muraru (PNL): O parte a societății cere să nu votăm Guvernul; cine dă jos un Guvern să-și asume responsabilitatea

| 15 oct, 17:06

Deputatul liberal Alexandru Muraru a declarat, joi, că o parte a societății cere PNL să nu voteze Cabinetul Niculescu, mai ales după apariția unor propuneri de miniștri, dar regula democratică spune că cine dă jos un Executiv trebuie să-și asume responsabilitatea de a veni la guvernare.

 

'Dacă această listă este ceea ce poate da mai bun PSD, atunci asta este imaginea pe care și-o asumă public', a adăugat Muraru.
'PNL își va asuma rolul de partid de Opoziție, dar va judeca fiecare decizie a Guvernului prin prisma interesului național. Vom susține măsurile care contribuie la reducerea deficitului bugetar, la menținerea disciplinei fiscale, la consolidarea economiei și la continuarea investițiilor. În același timp, vom cere o administrare responsabilă a banilor publici și respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european', a scris Muraru, pe Facebook.
Potrivit acestuia, PNL este dispus să voteze bugetul pe 2027 dacă va avea la bază estimări realiste ale veniturilor și un plan credibil de cheltuieli.
'România are nevoie de un buget care să continue corectarea dezechilibrelor fiscale, să asigure finanțarea investițiilor și să împiedice acumularea unor noi cheltuieli pe care statul nu le poate susține. O construcție bugetară bazată pe venituri supraestimate și cheltuieli nesustenabile ar agrava problemele economice, în loc să le rezolve', a completat liberalul.
El a adăugat că există 'o emoție publică' și o parte a societății cere PNL să nu voteze Guvernul.
'Știu că există multă emoție publică și că o parte a societății cere să nu votăm acest Guvern, mai ales după apariția numelor vehiculate în viitorul Cabinet. Dar regula democratică spune că cine dă jos un Guvern, trebuie să-și asume responsabilitatea de a veni la guvernare. Dacă această listă este ceea ce poate da mai bun PSD, atunci asta este imaginea pe care și-o asumă public', a explicat Alexandru Muraru.
Grupurile parlamentare ale PNL au decis, miercuri, să se acorde un vot în favoarea instalării Guvernului Niculescu, partidul să intre în Opoziție și să se dea posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat, Luca Niculescu. Decizia finală urmează să fie luată de Biroul Politic Național al partidului.
Consiliul Politic Național al PSD a dat undă verde intrării partidului la guvernare, având în vedere că prioritățile solicitate de social-democrați se regăsesc în programul de guvernare al Cabinetului Niculescu, a declarat, miercuri, liderul formațiunii, Sorin Grindeanu. El a anunțat că PSD urmează să aibă 11 miniștri în viitorul Cabinet.

 

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