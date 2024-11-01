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AUR propune eliminarea unei nedreptăţi fiscale pentru contribuabilii controlaţi ulterior de ANAF

| 28 aug, 17:21

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus un proiect de lege pentru ca facilităţile fiscale prevăzute de OUG 107/2024 să se aplice şi contribuabililor care au fost supuşi unor controale ANAF începute pentru obligaţii fiscale anterioare datei de 31 august 2024, dar finalizate după această dată.

 

AUR consideră că un contribuabil nu trebuie să piardă dreptul la o facilitate fiscală doar pentru că ANAF a finalizat mai târziu inspecţia fiscală şi a emis ulterior decizia de impunere.
Iniţiativa legislativă, depusă de liderul senatorilor AUR Petrişor Peiu, urmăreşte corectarea unei diferenţe de tratament create de actuala formă a OUG nr. 107/2024, arată AUR într-un comunicat.
”În prezent, contribuabilii ale căror obligaţii fiscale principale se referă la perioade anterioare datei de 31 august 2024 pot ajunge să beneficieze sau nu de anularea dobânzilor, penalităţilor şi celorlalte accesorii în funcţie de momentul în care organul fiscal a efectuat controlul şi a emis decizia de impunere”, arată sursa citată.
Potrivit AUR, raţiunea OUG nr. 107/2024 a fost aceea de a stimula conformarea voluntară, de a accelera plata obligaţiilor fiscale principale şi de a reduce arieratele bugetare. Prin urmare, excluderea contribuabililor ale căror obligaţii au fost stabilite ulterior printr-o inspecţie fiscală nu serveşte obiectivului urmărit de actul normativ.
Totodată, iniţiativa introduce un termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere pentru depunerea cererii de anulare a accesoriilor, cu condiţia ca obligaţiile fiscale principale să fie stinse în termenul prevăzut de Codul de procedură fiscală.
AUR subliniază că măsura nu diminuează obligaţiile fiscale principale datorate bugetului general consolidat şi nu reduce baza de impunere. Dimpotrivă, prin stimularea plăţii rapide a principalului, proiectul urmăreşte creşterea gradului de colectare şi reducerea arieratelor fiscale.

 

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