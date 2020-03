Avocatul Poporului s-a autosesizat în cazul Sorinei Pintea. Ce solicitare a făcut către şeful Poliţiei Capitalei

Sorina Pintea suferă de o boală autoimună, iar printre simptime se numără şi o semipareză. Pintea a fost împinsă de un ofiţer de poliţie în momentul în care a coborât din maşina poliţiei şi a intrat în policlinică. Aceasta a fost dusă în cătuşe, în condiţii improprii, iar presa a fost anunţată să o aştepte la intrare în unitatea medicală.

"Ne-am adresat directorului Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti cu unele întrebări, ca să înţelegem următorele lucruri. Vrem să ştim în ce măsură este pregătit să răspundă cerinţelor speciale pe care o persoană le are. Privarea de libertate nu trebuie să însemne o condamnare de moarte. Am cerut informaţii despre procedura cu privire la transportarea unei persoane deţinute către un spital. De ce se fac astfel de scăpari către presă. Am cerut informaţii despre proceduri, protocale pentru a respecta dreptul pacientului la confidenţialitate.





Noi fiind o instituţie în primul rând de mediere, acţiunile pe care le putem face sunt în primul rând de recomandare de schimbare a unor legi sau regulamente şi recomandări privind respectarea legilor. Procedurile trebuie aplicate în aşa fel încât demnitatea persoanelor aflate în această situaţie să fie respectată. Statul este obligat să asigure măsuri de detenţie care să nu îi afecteze starea de sănătate", a declarat Renate Weber la Antena 3.

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunţă că i-a cerut şefului Poliţiei Române să dispună verificări după ce fostul ministru al Sănătăţii a fost supusă unei umilinţe marţi seara. Şi avocaţii Viorel Mocanu şi Alina Cojocaru solicită un răspuns urgent la opt întrebări despre situaţia umilitoare şi periculoasă din punct de vedere medical în care a fost pusă Sorina Pintea.

Tribunalul Bucureşti a decis, sâmbătă, arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea. Decizia nu este definitivă. Ea este acuzată că a luat de mită sumele de 10.000 de euro şi 120.000 lei, bani ce reprezintă un procent de 7% din valoarea unui contract.