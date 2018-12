Barna anunță că a vorbit cu Iohannis despre moțiunea de cenzură

"Avem un dialog cu presedintele, cu Presedintia. Pe situatia actuala, pe perspectivele unei motiuni de cenzura, elementele firesti de discutat in momentul de fata. Acum o perioada, cateva zile in urma (au avut loc discutiile - n.red.) . Am discutat contextul politic, mai mult nu o sa va spun acum", a spus Dan Barna, joi, la Parlament.

Intrebat cat de des se consulta cu presedintele, liderul USR a raspuns: "Prefer sa nu raspund la aceasta intrebare. Din cand in cand".

Chestionat daca se va consulta cu seful statului cu privire la inlocuitorul Vioricai Dancila la sefia Executivului, Barna a replicat: "Dupa cum stiti structura constitutionala, lucrurile sunt invers. Presedintele propune premier si are consultari cu partidele. USR a fost de fiecare data prezent la consultari, exprimand pozitia noastra".

De asemenea, intrebat cine a initiat acest consultari, daca a fost chemat de Iohannis sau daca a solicitat el o intrevedere, liderul USR a spus: "In general se intampla intr-o directie sau alta. Nu avem un tipar pe treaba asta. Stam de vorba din cand in cand".

Amintim ca USR i-a transmis, luni, presedintelui Klaus Iohannis sa participe la toate sedintele de guvern din luna decembrie pentru a preveni adoptarea unei eventuale ordonante de urgenta privind amnistia si gratierea.

In replica, seful statului a spus ca "Da, este o varianta interesata", fiind intrebat ce parere are despre propunerea USR.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, intrebat daca mai sustine o motiune de cenzura in momentul de fata, ca nu el trebuie sa o sustina, "Opozitia trebuie sa sustina o motiune de cenzura si sper sa o faca".

Partidele de Opozitie au anuntat ca in urmatoarea perioada, pana la incheierea sesiunii parlamentare, vor depune o motiune de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, in momentul de fata aflandu-se in negocieri pentru sustinerea la vot a motiunii.

Tag-uri:

loading...