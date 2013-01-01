Homepage » Actual

Năstase, după înmormântarea lui Iliescu: A fost un lider foarte important pentru România

| 07 aug, 17:07

Fostul prim-ministru Adrian Năstase consideră că Ion Iliescu este acum 'parte din istoria noastră', subliniind că a fost un lider 'foarte important' pentru România, 'într-un moment foarte dificil'.

 

'În opinia mea, Ion Iliescu a fost un lider foarte important pentru țara noastră, într-un moment foarte dificil. Unii poate îi văd doar defectele, alții îi vând doar calitățile, dar până la urmă, dacă încercăm să punem lucrurile în contextul din anii '90, vom găsi foarte multe lucruri valoroase pe care el le-a realizat, împreună cu o generație de tranziție. Bun, misiunea lui s-a terminat în urmă cu 20 de ani. N-are rost să-l mai criticăm acum pentru diverse lucruri care poate n-au ieșit așa cum ne așteptam. Dar ar trebui să vedem și ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani și mai ales să vedem ce vom face în următorii 20 de anii. Eu cred că Ion Iliescu este acum parte din istoria noastră. De aceea, cred că ar trebui să ne respectăm pe noi, să respectăm istoria noastră și să-l respectăm pe el așa cum a fost, cu lucrurile bune și cu lucruri rele', a transmis Năstase, după ceremonia de înmormântare a fostului președinte al României, la cimitirul Militar Ghencea.
Năstase a adăugat că, în ceea ce îl privește, îi datorează 'foarte mult' lui Ion Iliescu, apreciind că România are nevoie acum de consens, să nu privim în urmă, ci să privim în viitor.
'Sigur sunt subiectiv, dar îi datorez foarte mult, chiar dacă am avut numeroase controverse de-a lungul anilor, dar l-am respectat pentru multe dintre lucrurile pe care le-am împlinit, pentru echipele pe care le-a format, pentru capacitatea de a crea consens. Știu că acum sună puțin ciudat. Unii au impresia că, până la urmă, consensul este ceva rău. Cred, totuși, că avem nevoie de un efort, așa cum s-a întâmplat la masa de la Snagov, de a pune împreună forțe, inclusiv din partide politice care poate au altă viziune și care să încerce să găsească soluții pentru viitor. Vorbeam în 2004 despre cele două Românii. Acum sunt mult mai multe Românii, sunt mult mai multe fracturi în societate și eu cred că ar trebui totuși să facem un efort. În primul rând, să nu privim în urmă, ci să privim în viitor (...). Sper că vom ști să folosim mai bine experiența unora dintre oamenii politici în genul Ion Iliescu. Acum este prea târziu, fără îndoială, dar sunt mulți alții care ar trebui să-și adauge cuvintele, experiența, gândurile, proiectele, pentru ca lucrurile să iasă mai bine, mai ales acum', a conchis fostul premier.
Gelu Voican Voiculescu, prezent de asemenea la cimitirul Militar Ghencea, a spus că se simte foarte afectat de moartea fostului președinte Ion Iliescu.
'Mă simt foarte afectat de tot ce am trăit în momentele astea (...). Am prea multe (n.r. - amintiri) și mi-e greu să fac acum o selecție, nu mă simt bine, sunt foarte afectat de tot ce am trăit, la nivel emoțional, e totuși o despărțire', a transmis Voiculescu.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

iliescu

Fostul președinte Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare. Zi de doliu național în România

07 aug, 17:02
Citeşte mai departe
iohannis

Klaus Iohannis, după moartea lui Ion Iliescu: Mandatele sale de preşedinte au avut un impact semnificativ asupra României

06 aug, 17:33
Citeşte mai departe
nastase

Năstase, după înmormântarea lui Iliescu: A fost un lider foarte important pentru România

07 aug, 17:07
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

„Ducesa dificilă” Meghan Markle, ignorată de prietenii celebri la cea de-a 44-a aniversare

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Ionuț Moșteanu
Ministrul Ionuț Moșteanu: Armata a suferit o subfinanțare, acum trebuie reînzestrată
sorin grindeanu
Grindeanu: Nu vom accepta niciodată să fim scoşi ţapi ispăşitori de nişte amatori care nu au construit nimic
Bogdan Ivan
Ministrul Energiei a renunțat la 20 % din salariul său și cere directorilor companiilor din subordine același gest
Cseke Attila
Cseke Attila: Programul de construire a creșelor este prioritizat pe 2025; au fost finalizate 27 de creșe
Bolojan
Bolojan: Va trebui să ne restrângem tot ce înseamnă cabinete, tot ce înseamnă funcții
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
DOCUMENT Guvernul umblă serios la pensiile private: Se introduc noi condiții pentru a-ți putea retrage banii
h
Descoperire fascinantă de la MIT: Mintea are un 'cod secret' și două hărți pentru realitate - una pentru lucruri, alta pentru substanțe
h
SUA întârzie aplicarea acordului privind tarifele vamale de 15%, iar Comisia Europeană pare nedumerită. Ar fi trebuit să intre în vigoare astăzi
economica.net
feminis.ro
h
„Ducesa dificilă” Meghan Markle, ignorată de prietenii celebri la cea de-a 44-a aniversare
h
Femeile cu mai mulți copii prezintă un risc de cancer mai scăzut, potrivit unui studiu norvegian
h
„Ziua AUREI” – prima campanie din România în care un avatar AI îți oferă cadouri și produse direct din WhatsApp
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ