Năstase, după înmormântarea lui Iliescu: A fost un lider foarte important pentru România

'În opinia mea, Ion Iliescu a fost un lider foarte important pentru țara noastră, într-un moment foarte dificil. Unii poate îi văd doar defectele, alții îi vând doar calitățile, dar până la urmă, dacă încercăm să punem lucrurile în contextul din anii '90, vom găsi foarte multe lucruri valoroase pe care el le-a realizat, împreună cu o generație de tranziție. Bun, misiunea lui s-a terminat în urmă cu 20 de ani. N-are rost să-l mai criticăm acum pentru diverse lucruri care poate n-au ieșit așa cum ne așteptam. Dar ar trebui să vedem și ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani și mai ales să vedem ce vom face în următorii 20 de anii. Eu cred că Ion Iliescu este acum parte din istoria noastră. De aceea, cred că ar trebui să ne respectăm pe noi, să respectăm istoria noastră și să-l respectăm pe el așa cum a fost, cu lucrurile bune și cu lucruri rele', a transmis Năstase, după ceremonia de înmormântare a fostului președinte al României, la cimitirul Militar Ghencea.

Năstase a adăugat că, în ceea ce îl privește, îi datorează 'foarte mult' lui Ion Iliescu, apreciind că România are nevoie acum de consens, să nu privim în urmă, ci să privim în viitor.

'Sigur sunt subiectiv, dar îi datorez foarte mult, chiar dacă am avut numeroase controverse de-a lungul anilor, dar l-am respectat pentru multe dintre lucrurile pe care le-am împlinit, pentru echipele pe care le-a format, pentru capacitatea de a crea consens. Știu că acum sună puțin ciudat. Unii au impresia că, până la urmă, consensul este ceva rău. Cred, totuși, că avem nevoie de un efort, așa cum s-a întâmplat la masa de la Snagov, de a pune împreună forțe, inclusiv din partide politice care poate au altă viziune și care să încerce să găsească soluții pentru viitor. Vorbeam în 2004 despre cele două Românii. Acum sunt mult mai multe Românii, sunt mult mai multe fracturi în societate și eu cred că ar trebui totuși să facem un efort. În primul rând, să nu privim în urmă, ci să privim în viitor (...). Sper că vom ști să folosim mai bine experiența unora dintre oamenii politici în genul Ion Iliescu. Acum este prea târziu, fără îndoială, dar sunt mulți alții care ar trebui să-și adauge cuvintele, experiența, gândurile, proiectele, pentru ca lucrurile să iasă mai bine, mai ales acum', a conchis fostul premier.

Gelu Voican Voiculescu, prezent de asemenea la cimitirul Militar Ghencea, a spus că se simte foarte afectat de moartea fostului președinte Ion Iliescu.

'Mă simt foarte afectat de tot ce am trăit în momentele astea (...). Am prea multe (n.r. - amintiri) și mi-e greu să fac acum o selecție, nu mă simt bine, sunt foarte afectat de tot ce am trăit, la nivel emoțional, e totuși o despărțire', a transmis Voiculescu.